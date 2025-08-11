Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zuzana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. augusta 2025

Mladý vodič neprežil náraz do stromu, motor skončil mimo vozidla – FOTO



Náraz do stromu na ceste III. triedy medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda neprežil v pondelok podvečer 19-ročný vodič vozidla Audi. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Náraz bol ...



Zdieľať
titulka nehoda 1 676x451 11.8.2025 (SITA.sk) - Náraz do stromu na ceste III. triedy medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda neprežil v pondelok podvečer 19-ročný vodič vozidla Audi. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Náraz bol taký silný, že motor skončil mimo vozidla.


Vodič podľa trnavskej polície zišiel z cesty a narazil do stromu z doposiaľ nezistených príčin. Presné príčiny, ako aj okolnosti tejto tragickej udalosti, sú v štádiu vyšetrovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem




Zdroj: SITA.sk - Mladý vodič neprežil náraz do stromu, motor skončil mimo vozidla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Hasiči zasahovali pri vodnej nádrži Domaša, z vody vytiahli auto

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 