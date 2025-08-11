|
Mladý vodič neprežil náraz do stromu, motor skončil mimo vozidla – FOTO
Náraz do stromu na ceste III. triedy medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda neprežil v pondelok podvečer 19-ročný vodič vozidla Audi. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Náraz bol ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Náraz do stromu na ceste III. triedy medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda neprežil v pondelok podvečer 19-ročný vodič vozidla Audi. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Náraz bol taký silný, že motor skončil mimo vozidla.
Vodič podľa trnavskej polície zišiel z cesty a narazil do stromu z doposiaľ nezistených príčin. Presné príčiny, ako aj okolnosti tejto tragickej udalosti, sú v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Mladý vodič neprežil náraz do stromu, motor skončil mimo vozidla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.


