|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 26.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Štefan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. decembra 2025
Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach
Tagy: Hasiči Nákladné autá Požiar
Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské ...
Zdieľať
26.12.2025 (SITA.sk) - Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) Košického kraja.
Na tiesňovú linku bol požiar na Priemyselnej ulici v Michalovciach ohlásený krátko pred 19:30. Zasahujú pri ňom hasiči z hasičských staníc v Michalovciach, Sobranciach, Trebišove aj z Košíc. „Na mieste sú prítomné aj dobrovoľné zbory obcí, ktoré pomáhajú pri zvládaní tejto náročnej situácie," dopĺňa KR HaZZ Košického kraja.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach © SITA Všetky práva vyhradené.
Na tiesňovú linku bol požiar na Priemyselnej ulici v Michalovciach ohlásený krátko pred 19:30. Zasahujú pri ňom hasiči z hasičských staníc v Michalovciach, Sobranciach, Trebišove aj z Košíc. „Na mieste sú prítomné aj dobrovoľné zbory obcí, ktoré pomáhajú pri zvládaní tejto náročnej situácie," dopĺňa KR HaZZ Košického kraja.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hasiči Nákladné autá Požiar
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Zmeny v matričnom zákone prinesú pre občanov dostupnejšie služby a menej byrokracie
Zmeny v matričnom zákone prinesú pre občanov dostupnejšie služby a menej byrokracie