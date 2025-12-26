Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 26.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Štefan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. decembra 2025

Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach


Tagy: Hasiči Nákladné autá Požiar

Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské ...



Zdieľať
poziar 676x471 26.12.2025 (SITA.sk) - Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) Košického kraja.


Na tiesňovú linku bol požiar na Priemyselnej ulici v Michalovciach ohlásený krátko pred 19:30. Zasahujú pri ňom hasiči z hasičských staníc v Michalovciach, Sobranciach, Trebišove aj z Košíc. „Na mieste sú prítomné aj dobrovoľné zbory obcí, ktoré pomáhajú pri zvládaní tejto náročnej situácie," dopĺňa KR HaZZ Košického kraja.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Nákladné autá Požiar
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Zmeny v matričnom zákone prinesú pre občanov dostupnejšie služby a menej byrokracie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 