26. decembra 2025
Zmeny v matričnom zákone prinesú pre občanov dostupnejšie služby a menej byrokracie
Tagy: matrika Novela zákona
Zmeny v matričnom zákone prinesú dostupnejšie služby a menej byrokracie. Vláda schválila návrh novely zákona o matrikách z dielne rezortu vnútra. Občanom by sa mal po novom ušetriť čas a zjednodušiť ...
26.12.2025 (SITA.sk) - Zmeny v matričnom zákone prinesú dostupnejšie služby a menej byrokracie. Vláda schválila návrh novely zákona o matrikách z dielne rezortu vnútra. Občanom by sa mal po novom ušetriť čas a zjednodušiť vybavovanie úradných záležitostí pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva či úmrtí v rodine. Okrem zákona o matrikách sa mení aj zákon o rodine a zákon o mene a priezvisku. Účinnosť je navrhnutá od 1. júna 2026.
Jednou z noviniek, ktorú prináša novela, je možnosť vybaviť si duplikát matričných dokladov z osobitnej matriky na všetkých matričných úradoch v rámci Slovenska. Doposiaľ sa úradné výpisy vydávali osobitne z matriky, v ktorej sa zapisuje narodenie, uzavretie manželstva či úmrtie občanov SR v zahraničí, len na jednom pracovisku v Bratislave. Vďaka decentralizácii tak budú niektoré služby osobitnej matriky bližšie k občanom priamo v ich regiónoch.
„Zápis dodatočných údajov do knihy úmrtí bude možné uskutočniť na ktoromkoľvek matričnom úrade. Doteraz mohla osoba vybavujúca pohreb dodať tieto údaje matričnému úradu v mieste úmrtia alebo svojho trvalého pobytu," doplnilo ministerstvo vnútra. Ďalšou novinkou je, že pri narodení dieťaťa budú môcť rodičia potvrdiť dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici aj elektronicky, a to prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.
Ministerstvo ďalej priblížilo, že ku všetkým matričným udalostiam bude dostávať občan automaticky úradný výpis z elektronickej matriky priamo do svojej elektronickej schránky v prípade, že ju má zriadenú. Týkať sa to bude matričných udalostí, ktoré nastanú po 1. júni 2026, a teda po účinnosti zákona. Úradné výpisy z elektronickej matriky pritom bude možné používať aj na právne účely.
Novela ďalej prináša to, že v konaní pred orgánom verejnej moci už nebude mať rodný, sobášny a úmrtný list časovo obmedzenú platnosť na tri mesiace. Toto ustanovenie sa z matričného zákona úplne vypustilo, keďže v súčasnosti si už matričné úrady navzájom poskytujú údaje zo svojich informačných systémov. Ich predkladanie zo strany občana je tam už bezpredmetné.
Zákon ďalej bude upravovať aj možnosť nezosobášených rodičov urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva prostredníctvom elektronickej služby, ktorú už v súčasnosti poskytuje rezort vnútra. Ministerstvo ďalej priblížilo, že vzhľadom na nové usporiadanie súdov sa upresňuje miestna príslušnosť matričného úradu, ktorý bude vykonávať zápis vyhlásenia za mŕtveho do matričnej knihy úmrtí.
Zdroj: SITA.sk - Zmeny v matričnom zákone prinesú pre občanov dostupnejšie služby a menej byrokracie © SITA Všetky práva vyhradené.
