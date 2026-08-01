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01. augusta 2026
Kočner sa opäť postaví pred súd, v kauzách Donovaly a Báč pokračuje ďalšie dokazovanie
Tagy: Donovaly a Báč Five Star Residence kauza Donovaly Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Súdy Vražda Jána Kuciaka
Prokuratúra v tomto prípade podala obžalobu pôvodne na štyri osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného a zločin poškodzovania veriteľa. Na pracovisku
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1.8.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra v tomto prípade podala obžalobu pôvodne na štyri osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného a zločin poškodzovania veriteľa.
Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici bude v pondelok 3. a v stredu 5. augusta pokračovať ďalším dokazovaním súdny proces s podnikateľom Marianom Kočnerom v kauzách známych ako Donovaly a Báč.
Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Prokuratúra v tomto prípade podala obžalobu pôvodne na štyri osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného a zločin poškodzovania veriteľa. Na základe novelizácie trestných kódexov však súd neskôr rozhodol o zastavení stíhania advokáta Jána F.
Na predošlom pojednávaní v júni senát obžalovanú Janu Š. vylúčil na samostatné konanie, keďže podľa jej obhajcu mu klientka vypovedala plnú moc. Senát v tejto súvislosti rozhodol, že ak si do siedmich dní nezvolí nového obhajcu sama, ustanoví jej ho súd. Konanie proti obžalovanej je preto v rámci rozpisu súdnych pojednávaní vedené samostatne, ale v rovnakých termínoch ako hlavný proces.
Hlavné pojednávanie na súde v tejto veci sa začalo v októbri 2025. Obžalovaná Jana Š. vtedy avizovala záujem o uzavretie dohody o vine a treste, s čím však nesúhlasil prokurátor. Následne urobila vyhlásenie o vine. Obžalovaný Kočner, ako aj ďalší obžalovaný Peter P. vinu odmietli. Všetci traja pritom odmietli vypovedať.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v júni 2023 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Kočnera a ďalšie tri osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného a ďalšie skutky. Obžaloba sa týka uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v lokalite Donovaly na strednom Slovensku medzi viacerými obchodnými spoločnosťami v rokoch 2010 a 2012.
Išlo konkrétne o hotely Šport a Residence, ktoré niekoľkokrát zmenili majiteľa. Obžaloba sa týka aj skutku právne posúdeného ako zločin poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu pri Báči v okrese Dunajská Streda, kde škoda dosahuje takmer tri milióny eur.
Marian Kočner je právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka ho už dvakrát oslobodili, Najvyšší súd SR však oba oslobodzujúce rozsudky zrušil. Momentálne tak vo veci čelí už tretiemu procesu pred prvostupňovým súdom. Právoplatne oslobodený je zase vo veci takzvaných „motákov“ z väzby. Súdnemu procesu čelí Kočner aj v kauze známej ako Five Star Residence a na jeseň ho čakajú dva nové procesy, konkrétne v kauze Technopol Servis a tiež v prípade nezákonného sledovania novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Kočner sa opäť postaví pred súd, v kauzách Donovaly a Báč pokračuje ďalšie dokazovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici bude v pondelok 3. a v stredu 5. augusta pokračovať ďalším dokazovaním súdny proces s podnikateľom Marianom Kočnerom v kauzách známych ako Donovaly a Báč.
Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Prokuratúra v tomto prípade podala obžalobu pôvodne na štyri osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného a zločin poškodzovania veriteľa. Na základe novelizácie trestných kódexov však súd neskôr rozhodol o zastavení stíhania advokáta Jána F.
Dohoda o vine
Na predošlom pojednávaní v júni senát obžalovanú Janu Š. vylúčil na samostatné konanie, keďže podľa jej obhajcu mu klientka vypovedala plnú moc. Senát v tejto súvislosti rozhodol, že ak si do siedmich dní nezvolí nového obhajcu sama, ustanoví jej ho súd. Konanie proti obžalovanej je preto v rámci rozpisu súdnych pojednávaní vedené samostatne, ale v rovnakých termínoch ako hlavný proces.
Hlavné pojednávanie na súde v tejto veci sa začalo v októbri 2025. Obžalovaná Jana Š. vtedy avizovala záujem o uzavretie dohody o vine a treste, s čím však nesúhlasil prokurátor. Následne urobila vyhlásenie o vine. Obžalovaný Kočner, ako aj ďalší obžalovaný Peter P. vinu odmietli. Všetci traja pritom odmietli vypovedať.
Nadmerné odpočty DPH
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v júni 2023 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Kočnera a ďalšie tri osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného a ďalšie skutky. Obžaloba sa týka uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v lokalite Donovaly na strednom Slovensku medzi viacerými obchodnými spoločnosťami v rokoch 2010 a 2012.
Išlo konkrétne o hotely Šport a Residence, ktoré niekoľkokrát zmenili majiteľa. Obžaloba sa týka aj skutku právne posúdeného ako zločin poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu pri Báči v okrese Dunajská Streda, kde škoda dosahuje takmer tri milióny eur.
Marian Kočner je právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka ho už dvakrát oslobodili, Najvyšší súd SR však oba oslobodzujúce rozsudky zrušil. Momentálne tak vo veci čelí už tretiemu procesu pred prvostupňovým súdom. Právoplatne oslobodený je zase vo veci takzvaných „motákov“ z väzby. Súdnemu procesu čelí Kočner aj v kauze známej ako Five Star Residence a na jeseň ho čakajú dva nové procesy, konkrétne v kauze Technopol Servis a tiež v prípade nezákonného sledovania novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Kočner sa opäť postaví pred súd, v kauzách Donovaly a Báč pokračuje ďalšie dokazovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Donovaly a Báč Five Star Residence kauza Donovaly Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Súdy Vražda Jána Kuciaka
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