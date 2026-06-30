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30. júna 2026
O výsledku referenda môže rozhodnúť viac ako 4,33 milióna oprávnených voličov. Prídu aj prvovoliči?
Tagy: Referendum 4. júla 2026
Podľa kvalifikovaného odhadu bude mať v sobotu 4. júla právo hlasovať v referende po prvýkrát takmer 185-tisíc mladých ľudí. Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Podľa kvalifikovaného odhadu bude mať v sobotu 4. júla právo hlasovať v referende po prvýkrát takmer 185-tisíc mladých ľudí.
Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovŕšia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Z celkového počtu potenciálnych voličov viac ako polovicu, konkrétne 52 percent, tvoria ženy. Odhad pritom nezahŕňa občanov SR žijúcich v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Tí mohli svoje volebné právo využiť prostredníctvom hlasovania poštou.
„Najpočetnejšiu skupinu oprávnených voličov tvoria osoby vo veku od 31 do 64 rokov, teda časť populácie v produktívnom veku. Podľa kvalifikovaného odhadu ich je viac ako 2,58 milióna, čo predstavuje takmer 60 percent všetkých potenciálnych voličov. Hlasovať môže prísť 1,05 milióna seniorov vo veku nad 64 rokov. Táto veková skupina tvorí takmer štvrtinu (24,2 percenta) všetkých potenciálnych voličov,“ uviedli štatistici. Doplnili, že najmenšiu voličskú základňu predstavujú mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. „Ich počet dosahuje približne 699-tisíc, čo je len niečo vyše 16 percent všetkých občanov, ktorí majú možnosť prísť k volebným urnám,“ informoval štatistický úrad.
Z regionálneho pohľadu má najviac potenciálnych voličov, konkrétne viac ako 610-tisíc, prihlásený trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej, teda len necelých 460-tisíc voličov, má trvalý pobyt v Trnavskom kraji.
Podľa kvalifikovaného odhadu bude mať v sobotu 4. júla právo hlasovať v referende po prvýkrát takmer 185-tisíc mladých ľudí, ktorí od posledného referenda konaného 21. januára 2023 dovŕšili vek 18 rokov.
„Sú to prvovoliči, ktorí sa môžu prvýkrát zúčastniť na referende, hoci veľká časť z nich mohla odovzdať svoj hlas už v niektorých predchádzajúcich voľbách. Z uvedenej skupiny viac ako 112-tisíc mladých ľudí dosiahlo 18 rokov po termíne posledných celoštátnych volieb v SR, teda po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 8. júna 2024. Referendum v roku 2026 tak bude ich prvou príležitosťou zúčastniť sa na hlasovaní,“ zdôraznil štatistický úrad.
Najviac prvovoličov má podľa štatistikov trvalý pobyt v Prešovskom kraji, kde ich je vyše 19-tisíc. Nasleduje Košický kraj s viac ako 18-tisíc prvovoličmi. „Najmenej prvovoličov, necelých 11-tisíc, má trvalý pobyt prihlásený v Trenčianskom a Trnavskom kraji,“ dodal Štatistický úrad.
Aktuálne referendum sa uskutoční v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči konkrétne rozhodnú o otázkach: „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?“ a „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“.
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - O výsledku referenda môže rozhodnúť viac ako 4,33 milióna oprávnených voličov. Prídu aj prvovoliči? © SITA Všetky práva vyhradené.
Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovŕšia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Z celkového počtu potenciálnych voličov viac ako polovicu, konkrétne 52 percent, tvoria ženy. Odhad pritom nezahŕňa občanov SR žijúcich v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Tí mohli svoje volebné právo využiť prostredníctvom hlasovania poštou.
„Najpočetnejšiu skupinu oprávnených voličov tvoria osoby vo veku od 31 do 64 rokov, teda časť populácie v produktívnom veku. Podľa kvalifikovaného odhadu ich je viac ako 2,58 milióna, čo predstavuje takmer 60 percent všetkých potenciálnych voličov. Hlasovať môže prísť 1,05 milióna seniorov vo veku nad 64 rokov. Táto veková skupina tvorí takmer štvrtinu (24,2 percenta) všetkých potenciálnych voličov,“ uviedli štatistici. Doplnili, že najmenšiu voličskú základňu predstavujú mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. „Ich počet dosahuje približne 699-tisíc, čo je len niečo vyše 16 percent všetkých občanov, ktorí majú možnosť prísť k volebným urnám,“ informoval štatistický úrad.
Z regionálneho pohľadu má najviac potenciálnych voličov, konkrétne viac ako 610-tisíc, prihlásený trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej, teda len necelých 460-tisíc voličov, má trvalý pobyt v Trnavskom kraji.
Podľa kvalifikovaného odhadu bude mať v sobotu 4. júla právo hlasovať v referende po prvýkrát takmer 185-tisíc mladých ľudí, ktorí od posledného referenda konaného 21. januára 2023 dovŕšili vek 18 rokov.
„Sú to prvovoliči, ktorí sa môžu prvýkrát zúčastniť na referende, hoci veľká časť z nich mohla odovzdať svoj hlas už v niektorých predchádzajúcich voľbách. Z uvedenej skupiny viac ako 112-tisíc mladých ľudí dosiahlo 18 rokov po termíne posledných celoštátnych volieb v SR, teda po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 8. júna 2024. Referendum v roku 2026 tak bude ich prvou príležitosťou zúčastniť sa na hlasovaní,“ zdôraznil štatistický úrad.
Najviac prvovoličov má podľa štatistikov trvalý pobyt v Prešovskom kraji, kde ich je vyše 19-tisíc. Nasleduje Košický kraj s viac ako 18-tisíc prvovoličmi. „Najmenej prvovoličov, necelých 11-tisíc, má trvalý pobyt prihlásený v Trenčianskom a Trnavskom kraji,“ dodal Štatistický úrad.
Aktuálne referendum sa uskutoční v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči konkrétne rozhodnú o otázkach: „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?“ a „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“.
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - O výsledku referenda môže rozhodnúť viac ako 4,33 milióna oprávnených voličov. Prídu aj prvovoliči? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Referendum 4. júla 2026
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