Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Slovensko a Ukrajina posilňujú spoluprácu v archívnictve, podpísali memorandum o porozumení
Koordináciu spolupráce bude zabezpečovať Sekcia verejnej správy prostredníctvom odboru archívov a registratúr MV SR.
Ministerstvo vnútra SR a Štátna archívna služba Ukrajiny podpísali v pondelok Memorandum o porozumení v oblasti archívov. Tento dokument vytvára rámec pre rozvoj odbornej, vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. Za Ministerstvo vnútra SR podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák.
„Archívy sú dôležitou súčasťou historickej pamäti štátu a stopami histórie našich miest a obcí. Zároveň sú priestorom pre odbornú spoluprácu, výskum aj poznanie našej spoločnej minulosti,“ uviedol Kaliňák s tým, že memorandum vytvára podmienky na intenzívnejšiu výmenu odborných skúseností, archívnych poznatkov a posilnenie spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými archívnymi inštitúciami.
Uchovávanie historickej pamäti
Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda „prispeje k prehĺbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti“.
Memorandum nadväzuje na Zmluvu o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, podpísanú v Kyjeve 29. júna 1993, a potvrdzuje spoločný záujem oboch strán ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti archívnictva.
Konferencie aj výmena odborníkov
Spolupráca sa bude zameriavať na výmenu odborníkov za účelom spoločného výskumu a štúdia archívnych materiálov, sprístupňovanie odtajnených archívnych dokumentov a verejne dostupných pomôcok pre bádateľov a odborných pracovníkov, súčinnosť pri vyhľadávaní archívnych dokumentov súvisiacich s historickou minulosťou Slovenska v ukrajinských archívoch a Ukrajiny v slovenských archívoch.
Spolupráca sa bude týkať aj účasti na vedeckých a odborných konferenciách či prípravy spoločných archívnych výstav. Koordináciu spolupráce bude zabezpečovať Sekcia verejnej správy prostredníctvom odboru archívov a registratúr MV SR.
