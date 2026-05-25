 24hod.sk    Z domova

25. mája 2026

Slovensko a Ukrajina posilňujú spoluprácu v archívnictve, podpísali memorandum o porozumení


Koordináciu spolupráce bude zabezpečovať Sekcia verejnej správy prostredníctvom odboru archívov a registratúr MV SR.



25.5.2026 (SITA.sk) - Koordináciu spolupráce bude zabezpečovať Sekcia verejnej správy prostredníctvom odboru archívov a registratúr MV SR.


Ministerstvo vnútra SR a Štátna archívna služba Ukrajiny podpísali v pondelok Memorandum o porozumení v oblasti archívov. Tento dokument vytvára rámec pre rozvoj odbornej, vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. Za Ministerstvo vnútra SR podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák.

„Archívy sú dôležitou súčasťou historickej pamäti štátu a stopami histórie našich miest a obcí. Zároveň sú priestorom pre odbornú spoluprácu, výskum aj poznanie našej spoločnej minulosti,“ uviedol Kaliňák s tým, že memorandum vytvára podmienky na intenzívnejšiu výmenu odborných skúseností, archívnych poznatkov a posilnenie spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými archívnymi inštitúciami.

Uchovávanie historickej pamäti


Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda „prispeje k prehĺbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti“.

Memorandum nadväzuje na Zmluvu o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, podpísanú v Kyjeve 29. júna 1993, a potvrdzuje spoločný záujem oboch strán ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti archívnictva.

Konferencie aj výmena odborníkov


Spolupráca sa bude zameriavať na výmenu odborníkov za účelom spoločného výskumu a štúdia archívnych materiálov, sprístupňovanie odtajnených archívnych dokumentov a verejne dostupných pomôcok pre bádateľov a odborných pracovníkov, súčinnosť pri vyhľadávaní archívnych dokumentov súvisiacich s historickou minulosťou Slovenska v ukrajinských archívoch a Ukrajiny v slovenských archívoch.

Spolupráca sa bude týkať aj účasti na vedeckých a odborných konferenciách či prípravy spoločných archívnych výstav. Koordináciu spolupráce bude zabezpečovať Sekcia verejnej správy prostredníctvom odboru archívov a registratúr MV SR.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Ukrajina posilňujú spoluprácu v archívnictve, podpísali memorandum o porozumení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Archív Medzinárodná spolupráca
