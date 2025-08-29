|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Denník - Správy
29. augusta 2025
Havária potrubia na Pugačevovej ulici v Humennom odstaví počas sviatku od teplej vody takmer celé mesto
Tagy: Odstávka vody Porucha Potrubie
Na Pugačevovej ulici v Humennom došlo vo štvrtok 28. augusta k závažnej poruche na primárnom rozvode tepla. Po odkrytí potrubia unikal prúd vody, ktorý vytvoril približne päťmetrový gejzír. Ako ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Na Pugačevovej ulici v Humennom došlo vo štvrtok 28. augusta k závažnej poruche na primárnom rozvode tepla. Po odkrytí potrubia unikal prúd vody, ktorý vytvoril približne päťmetrový gejzír.
Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Metského úradu v Humennom, pre haváriu bude v piatok 29. augusta v čase od 07:00 do 18:00 prerušená dodávka teplej vody. Odstávka sa dotkne takmer celého mesta s výnimkou Sídliska I a Sídliska pod Sokolejom. Podľa Škubu je stav zariadení distribučného systému centralizovaného zásobovania teplom v Humennom kritický.
„Technológia je zastaraná a potrubia sú skorodované v dôsledku vysokého veku a opotrebenia," uviedol Škuba. Dodal, že mesto do tohto majetku od roku 2011 neinvestovalo. Rekonštrukcie teplovodných potrubí začali až v auguste 2020, keď Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. prešla pod správu mesta.
