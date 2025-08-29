|
29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Denník - Správy
29. augusta 2025
Ministerstvo obrany aj tento rok pripravilo oslavy výročia SNP, návštevníci sa môžu tešiť na niekoľko prekvapení
Ministerstvo obrany SR aj tento rok pripravuje spolu s Úradom vlády SR a ďalšími spoluorganizátormi oslavy výročia ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany SR aj tento rok pripravuje spolu s Úradom vlády SR a ďalšími spoluorganizátormi oslavy výročia Slovenského národného povstania (SNP). Ako rezort informoval na svojej internetovej stránke, oslavy pri príležitosti 81. výročia začiatku povstania sa budú konať v piatok 29. augusta v Banskej Bystrici a ich súčasťou je bohatý kultúrno-spoločenský a sprievodný program.
„Tohtoročné oslavy sa budú niesť aj v znamení 70. výročia vzniku Múzea SNP. Zároveň Vojenský historický ústav, podobne ako počas tohtoročných osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch, pripravuje pre verejnosť stan SNP, v ktorom budú okrem iného vystavené dobové fotografie a videá z bojov v II. svetovej vojne,“ uviedla riaditeľka Kancelárie podpredsedu vlády a ministra obrany SR Karin Silberhorn.
Počas osláv bude možné navštíviť stánky ministerstiev a rôznych organizácií v ich pôsobnosti, kde budú mať návštevníci možnosť vyskúšať si činnosti, ktoré ponúkajú. K dispozícii budú podľa ministerstva aj statické ukážky Klubov vojenskej histórie a modernej techniky Ozbrojených síl SR a ďalších ozbrojených zložiek. Pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku SNP so začiatkom o 10:00 bude môcť verejnosť sledovať na LED obrazovkách v Parku pod Pamätníkom SNP a v priamom prenose STVR.
Slávnostný program bude pokračovať príhovormi hostí a kultúrnymi vstupmi. V čase od 13:00 je pripravený aj bohatý hudobno-kultúrny program, o 14:00 približne 400 absolventov základného vojenského výcviku zloží pred zrakmi verejnosti i rodinných príslušníkov slávnostnú vojenskú prísahu.
„Máme pre návštevníkov pripravené aj prekvapenia, popoludní sa môžu tešiť na koncerty, počas celého dňa budú k dispozícii bufety, pitná voda a rôzne atrakcie, ktoré nadchnú všetky vekové kategórie. Ako v minulom roku, aj teraz ľudia prejdú bezpečnostnými kontrolami pred vstupom do areálu,“ doplnila Silberhorn.
Za účelom komplexného informovania verejnosti zároveň Ministerstvo obrany SR spúšťa spolu s ostatnými partnermi informačnú a prezentačnú kampaň s cieľom priblížiť priebeh nadchádzajúcich osláv tejto významnej dejinnej udalosti. Kompletný program osláv, ako aj ďalšie užitočné informácie súvisiace s bezpečnosťou návštevníkov osláv, zmenami dopravného režimu či mapami areálu sú dostupné na webovom sídle MO SR v rámci podstránky „81. Výročie SNP“.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo obrany aj tento rok pripravilo oslavy výročia SNP, návštevníci sa môžu tešiť na niekoľko prekvapení © SITA Všetky práva vyhradené.
