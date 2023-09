Haváriu diaľkového autobusu v Rakúsku neprežila jedna žena, ďalších 20 pasažierov je zranených (foto)

19.9.2023 (SITA.sk) - Jedna žena v Rakúsku zomrela a 20 ľudí utrpelo zranenia, keď diaľkový autobus zišiel z cesty a prevrátil sa na bok.Informuje o tom tlačová agentúra APA, podľa ktorej sa incident stal pri obci Micheldorf v spolkovej krajine Korutánsko.Autobus bol na ceste z nemeckého Berlína do Terstu v Taliansku so zastávkou v Linzi, informoval rakúsky verejnoprávny vysielateľ ORF. Pasažieri boli Rakúšania, Nemci, Taliani, Slovinci či Ukrajinci, uvádza APA.Väčšinu zranených vzali do nemocnice vo Friesachu. Jedného vážne zraneného previezli do nemocnice v Klagenfurte. Červený kríž uviedol, že autobus pravdepodobne narazil do betónových zvodidiel a prevrátil sa.