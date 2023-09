Obvinenie nominantov Smeru a SNS je podľa progresívcov alarmujúce, tajné služby sú v zlých rukách bezpečnostným rizikom

Zmena fungovania tajných služieb

Kontrola nad službami osobitnej komisii

19.9.2023 (SITA.sk) - Obvinenie nominantov Smeru SNS je alarmujúce. Hnutie Progresívne Slovensko to uviedlo v reakcii na to, že okrem bývalého i súčasného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) či riaditeľa národného bezpečnostného úradu (NBÚ) sú už obvinení aj bývalí riaditelia Vojenského spravodajstva, pričom ide o nominantov Slovenskej národnej strany a strany Smer – sociálna demokracia.Šéf progresívcov Michal Šimečka je presvedčený, že je najvyšší čas zmeniť spôsob, akým v súčasnosti fungujú spravodajské a bezpečnostné služby.„Úlohou tajných služieb je chrániť Slovensko a jeho obyvateľov, no v zlých rukách predstavujú skôr bezpečnostné riziko. Keď ich šéfovia kradnú či klamú, stratíme dôveru spojencov a tí s nami prestanú zdieľať dôležité informácie,” obáva sa Šimečka.Poslanec parlamentu za PS Tomáš Valášek tiež poukazuje na potrebu zmeny spôsobu kontroly spravodajských služieb i NBÚ. „Dnešný systém v praxi nefunguje. Tie isté strany, ktoré nominujú riaditeľov tajných služieb, majú zároveň väčšinu vo výboroch, ktoré ich majú kontrolovať. Súčasné nastavenie ohrozuje verejné financie, a čo je horšie, priamo oslabuje bezpečnosť krajiny,” vraví Valášek.Dodal, že progresívci navrhujú zveriť kontrolu nad službami osobitnej komisii, ktorú by tvorili poslanci národnej rady (NR) SR , predstavitelia NKÚ , verejný ochranca práv aj reprezentanti kancelárie prezidenta.PS je presvedčené, že na čele SIS by mal stáť apolitický odborník alebo odborníčka. Valášek už pred časom predkladal v parlamente návrh na zmenu jeho voľby.„Tento post nie je feudálnym lénom. Navrhujeme, aby kandidáti a kandidátky na post riaditeľa SIS museli prejsť verejným a neverejným vypočutím v parlamente, čo by do ich menovania vnieslo viac svetla. Je to jedna z našich absolútnych priorít. Slovensko potrebuje moderné spravodajské inštitúcie s jasnými kompetenciami a pod dôkladnou kontrolou,” uzavrel Valášek.