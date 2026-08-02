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02. augusta 2026

Haváriu lietadla v Očovej neprežili dvaja muži a maloleté dieťa, stroj mal pred haváriou dymiť – FOTO


Tagy: Letecké nešťastie Obete Pád lietadla Pilot Polícia Vyšetrovanie záchranné zložky

Pádu lietadla mali predchádzať aj dramatické okamihy vo vzduchu. Pri Očovej došlo v nedeľu k tragickému



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762867244_937268372722011_3695539592174267875_n.png e1785673583108 676x465 2.8.2026 (SITA.sk) - Pádu lietadla mali predchádzať aj dramatické okamihy vo vzduchu.


Pri Očovej došlo v nedeľu k tragickému leteckému nešťastiu. V katastri obce havarovalo malé lietadlo, pričom podľa doterajších informácií pri nehode zahynuli tri osoby.


Podľa informácií Televízie JOJ išlo o vyhliadkový let. Pádu lietadla mali predchádzať aj dramatické okamihy vo vzduchu. Svedkovia pre televíziu uviedli, že sa zo stroja náhle začal valiť hustý čierny dym, krátko nato sa lietadlo zrútilo.



Na miesto nehody okamžite vyrazili všetky záchranné zložky. Polícia medzičasom potvrdila, že pri nehode zahynuli 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. „Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.


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Na mieste naďalej prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tragickej udalosti. „S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.





Zdroj: SITA.sk - Haváriu lietadla v Očovej neprežili dvaja muži a maloleté dieťa, stroj mal pred haváriou dymiť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Letecké nešťastie Obete Pád lietadla Pilot Polícia Vyšetrovanie záchranné zložky
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