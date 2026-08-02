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02. augusta 2026

Požiare v Grécku sa vymkli spod kontroly. Hasiči bojujú na viacerých frontoch naraz


Tagy: Grécky premiér Lesné požiare Lesné požiare v Grécku Zahraničie

Premiér uviedol, že krajina zažíva extrémne poveternostné podmienky a vetry, ktoré často dosahujú rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Grécko čelí viacerým



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greece_wildfires_21041 676x451 2.8.2026 (SITA.sk) - Premiér uviedol, že krajina zažíva extrémne poveternostné podmienky a vetry, ktoré často dosahujú rýchlosť 100 kilometrov za hodinu.


Grécko čelí viacerým požiarom a rastúcemu počtu obetí, pričom premiér Kyriakos Mitsotakis varoval pred extrémne ťažkými dňami. Premiér uviedol, že krajina zažíva extrémne poveternostné podmienky a vetry, ktoré často dosahujú rýchlosť 100 kilometrov za hodinu.

Hasiči bojujú s plameňmi


„Keď vietor fúka s takou silou, ani desiatky lietadiel, ktoré máme k dispozícii, nemôžu bezpečne operovať,“ napísal na Facebooku. „Sú chvíle, keď príroda a intenzita poveternostných javov prevyšujú akékoľvek ľudské plánovanie a operačné schopnosti.“

Takmer 500 hasičov bojovalo s požiarom v oblasti obľúbenej pobrežnej dediny Porto Germeno, asi 70 kilometrovseverozápadne od Atén, uviedla hasičská služba. Snažili sa zabrániť šíreniu požiaru na západné okraje Atén po tom, čo oheň cez noc prešiel cez horu. Približne 100 hasičov bojovalo s ďalším požiarom v Aigialii na severnom Peloponéze. Nový požiar vypukol v sobotu večer na ostrove Kefalónia v Iónskom mori.

Podľa klimatického sledovacieho systému Národnej observatória meteo.gr prvé odhady naznačujú, že požiare v oblasti Korintského zálivu, ktoré zasiahli aj Porto Germeno, zničili viac ako 6 500 hektárov. Porto Germeno a ďalšie dediny boli evakuované po vypuknutí požiaru v piatok, pričom miestne úrady uviedli, že desiatky domov boli poškodené alebo zničené.

Plamene sa šírili rýchlo


„Nemohli sme uveriť tomu, čo sme videli, oheň sa šíril extrémne rýchlo,“ povedal Nikos Georgopoulos z laboratória lesného hospodárstva na Aristotelovej univerzite v Solúne pre štátnu televíziu ERT. „Porto Germeno malo pred tromi rokmi malý požiar. Teraz ho plamene opäť zasiahli,“ dodal.

Hasiči denne bojujú s desiatkami požiarov a minister civilnej ochrany Evangelos Tournas v sobotu uviedol, že hasičská služba bola vyčerpaná na maximum. Počasie sprevádzali silné vetry, ktoré vytvárali extrémne ťažké podmienky, kvôli ktorým lietadlá často nemohli čerpať vodu alebo ju bezpečne striekať. Hoci vietor v sobotu večer ustúpil, oblasť okolo Atén, Voiotia a ostrov Evia zostali v nedeľu pod takmer maximálnym rizikom požiarov, uviedlo ministerstvo civilnej ochrany.


Zdroj: SITA.sk - Požiare v Grécku sa vymkli spod kontroly. Hasiči bojujú na viacerých frontoch naraz © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Grécky premiér Lesné požiare Lesné požiare v Grécku Zahraničie
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