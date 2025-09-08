Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.9.2025
 Meniny má Miriama
 24hod.sk    Zo zahraničia

08. septembra 2025

Havaroval autobus s deťmi, na mieste je viac ako 30 zranených



Autobus plný detí havaroval v pondelok v obci Staré Hamry v českom pohorí Moravsko-sliezske Beskydy neďaleko mesta Frýdek-Místek. Po náraze do stĺpa elektrického vedenia sa autobus prevrátil. Zranilo sa viac ako 30 ...



gettyimages 1178499926 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Autobus plný detí havaroval v pondelok v obci Staré Hamry v českom pohorí Moravsko-sliezske Beskydy neďaleko mesta Frýdek-Místek. Po náraze do stĺpa elektrického vedenia sa autobus prevrátil. Zranilo sa viac ako 30 ľudí. Informuje o tom portál TN.cz.

Ľahké a stredné zranenia


Ošetrujeme deti vo veku zhruba 15 rokov,“ uviedol hovorca moravsko-sliezskych záchranárov Lukáš Humpl. Autobus bol podľa neho plný. „Záchranári ošetrili 34 osôb. Ich zranenia, predovšetkým v oblasti končatín a hlavy, sú ľahké a stredne ťažké," dodal.

Prišli aj členovia posttraumatických tímov


Nikto podľa záchranárov nie je v priamom ohrození života. Na miesto prišli aj členovia posttraumatických tímov. „Zranení sú transportovaní nielen sanitkami, ale aj vozidlom Zdravotníckej záchrannej služby pre mimoriadne udalosti, niektorých ranených previezla aj Horská služba Beskydy a hasiči," povedala hovorkyňa hasičov Kamila Langerová.

Autobus sa podľa polície prevrátil po tom, ako vodič pri jazde k skiareálu zišiel z cesty a narazil do stĺpu elektrického vedenia. „Jednou z možných príčin môže byť technická porucha," dodali policajti.



Zdroj: SITA.sk - Havaroval autobus s deťmi, na mieste je viac ako 30 zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Nájdená bomba v Bratislave má 226 kilogramov, v utorok budú evakuovať budovy v okolí
<< predchádzajúci článok
Vodiča osobného vozidla po zrážke s autobusom v Hlovocvi museli s vážnymi zraneniami transportovať vrtuľníkom – FOTO

