 Pondelok 8.9.2025
 Meniny má Miriama
 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2025

Vodiča osobného vozidla po zrážke s autobusom v Hlovocvi museli s vážnymi zraneniami transportovať vrtuľníkom – FOTO


Pri zrážke osobného auta Ford a autobusu na ceste II/507 medzi Bojničkami a Hlohovcom utrpel vážne zranenia vodič Fordu. Z miesta nehody ho do nemocnice s vážnymi zraneniami transportovali leteckí záchranári. V ...



Zdieľať
544841964_1220729856767255_8039727794013195628_n 676x507 8.9.2025 (SITA.sk) - Pri zrážke osobného auta Ford a autobusu na ceste II/507 medzi Bojničkami a Hlohovcom utrpel vážne zranenia vodič Fordu. Z miesta nehody ho do nemocnice s vážnymi zraneniami transportovali leteckí záchranári. V autobuse sa podľa polície ľahko zranili dvaja ľudia.


K zrážke došlo podľa polície v pondelok popoludní po tom, ako osobné auto z doposiaľ nezistených príčin prešlo do protismernej časti vozovky. Vodič autobusu vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť pod vplyvom alkoholu vodič Fordu, budú zisťovať odberom krvi.

Policajti museli cestu, z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. Presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody budú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Zdroj: SITA.sk - Vodiča osobného vozidla po zrážke s autobusom v Hlovocvi museli s vážnymi zraneniami transportovať vrtuľníkom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

