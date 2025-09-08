Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2025

Nájdená bomba v Bratislave má 226 kilogramov, v utorok budú evakuovať budovy v okolí


Tagy: Bomba Evakuácia Letecká bomba

V Bratislave na Landererovej ulici v pondelok našli leteckú bombu pochádzajúcu z obdobia II. svetovej vojny. Ako informoval portál



Zdieľať
6437ba6b351ff906963506 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - V Bratislave na Landererovej ulici v pondelok našli leteckú bombu pochádzajúcu z obdobia II. svetovej vojny. Ako informoval portál noviny.sk, má ísť o 500 librovú leteckú bombu typu ANM64, ktorá váži 226 kg a je dlhá 1 meter a 60 centimetrov. „Zistili sme, že nám nehrozí nechcený výbuch a nikomu v tejto chvíli nehrozí nebezpečenstvo," uviedol pyrotechnik Ján Ferér.


Jeho slová potvrdila aj polícia, ktorá obyvateľov ubezpečila, že im v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. „Aktuálne pyrotechnik muníciu za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení zaisťuje za účelom jej ďalšieho zneškodnenia," priblížili muži zákona na sociálnej sieti Facebook.

Oznámenie o náleze munície, ktorá bola nájdená pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova - Čulenova, prijala polícia krátko po 18:00. „Na miesto nálezu bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá miesto zaistila a rovnako sa na miesto dostavil aj pyrotechnik PPÚ ako aj pyrotechnici Kriminalisticko expertízneho ústavu v Bratislave," priblížila polícia.

Ako informovali muži zákona, na utorok od 6:00 sa pripravuje evakuácia priľahlých budov v perimetri ulíc Mlynské Nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova. „O ďalších prijatých opatreniach Vás budeme bezodkladne informovať," dodala polícia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Nájdená bomba v Bratislave má 226 kilogramov, v utorok budú evakuovať budovy v okolí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bomba Evakuácia Letecká bomba
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Charkovskej oblasti na Ukrajine otvorili dve nové podzemné školy
<< predchádzajúci článok
Havaroval autobus s deťmi, na mieste je viac ako 30 zranených

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 