Pondelok 8.9.2025
Meniny má Miriama
Denník - Správy
08. septembra 2025
Nájdená bomba v Bratislave má 226 kilogramov, v utorok budú evakuovať budovy v okolí
V Bratislave na Landererovej ulici v pondelok našli leteckú bombu pochádzajúcu z obdobia II. svetovej vojny. Ako informoval portál
8.9.2025 (SITA.sk) - V Bratislave na Landererovej ulici v pondelok našli leteckú bombu pochádzajúcu z obdobia II. svetovej vojny. Ako informoval portál noviny.sk, má ísť o 500 librovú leteckú bombu typu ANM64, ktorá váži 226 kg a je dlhá 1 meter a 60 centimetrov. „Zistili sme, že nám nehrozí nechcený výbuch a nikomu v tejto chvíli nehrozí nebezpečenstvo," uviedol pyrotechnik Ján Ferér.
Jeho slová potvrdila aj polícia, ktorá obyvateľov ubezpečila, že im v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. „Aktuálne pyrotechnik muníciu za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení zaisťuje za účelom jej ďalšieho zneškodnenia," priblížili muži zákona na sociálnej sieti Facebook.
Oznámenie o náleze munície, ktorá bola nájdená pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova - Čulenova, prijala polícia krátko po 18:00. „Na miesto nálezu bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá miesto zaistila a rovnako sa na miesto dostavil aj pyrotechnik PPÚ ako aj pyrotechnici Kriminalisticko expertízneho ústavu v Bratislave," priblížila polícia.
Ako informovali muži zákona, na utorok od 6:00 sa pripravuje evakuácia priľahlých budov v perimetri ulíc Mlynské Nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova. „O ďalších prijatých opatreniach Vás budeme bezodkladne informovať," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Nájdená bomba v Bratislave má 226 kilogramov, v utorok budú evakuovať budovy v okolí © SITA Všetky práva vyhradené.
