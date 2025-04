Tury pokrstil na Kuchajde nový skatepark: Som nadšený

V bratislavskej mestskej časti Nové Mesto pri jazere Kuchajda prišlo k oficiálnemu otvoreniu nového skejtparku. Cieľom je takouto formou ešte viac priblížiť dostupnosť skejtbordingu širšej športovej verejnosti.





Úvodnú jazdu predviedol reprezentant Slovenska v tejto disciplíne a piaty muž z minuloročných olympijských hier v Paríži, Richard Tury. Prítomným skejterom predviedol niekoľko kúskov zo svojho repertoára. „Určite sa nevnímam ako legenda, pretože som stále aktívny športovec. Asi som olympiádou prispel k tomu, že som sa zaradil medzi legendy. Už pred ňou začali rásť skejtparky, za poslednú dobu sa vybudovalo dosť veľa kvalitných skejtparkov. Ja som len rád, pretože mladí majú kde športovať a zlepšovať sa. Nie je to tu len pre skejtboarding, ale aj pre iné freestylové športy. Takáto investícia je na dlhú dobu. Som nadšený, že Bratislava má ďalšie miesto, na ktorom si prídu na svoje aj vyznávači skejtbordingu. Verím, že tu vyrastie ďalšia generácia skvelých jazdcov,“ uviedol Tury na slávnostnom otvorení.Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sa aj takouto formou snaží podporiť rozvoj infraštruktúry. „Pokiaľ nebudeme podporovať aj takéto malé športy, oni môžu samostatne existovať na ulici, ale potom to stále zostane ako freestylový šport. Ak však chceme, aby sa šport rozvíjal a dať záujemcom možnosť reprezentovať našu krajinu cez takéto mládeži atraktívne športy, tak im musíme budovať aj infraštruktúru. Takéto parky, ako sa teraz otvorili na Kuchajde, tak si myslím, že patria do každej mestskej časti. My sme len radi, že ako SOŠV sme mohli k jeho tvorbe prispieť. Treba povedať, že v tejto mestskej časti sídlime aj my a je to ústredie SOŠV. Pre nás je to aj taká spoločenská povinnosť, o športe nielen rozprávať, ale aj prispievať športu a pomáhať mu. Spolupráca tu už bola pár rokov dozadu, vyvrcholila podpísaním memoranda. Do budúcna sa tu plánujú ďalšie aktivity infraštruktúrneho významu, ktoré by pomohli pri športovaní a pohybe občanov,“ prezradil pre TASR generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.SOŠV zároveň podpísalo so starostom mestskej časti Nové Mesto Matúšom Čupkom memorandum o spolupráci, ktorého cieľom bude realizácia ďalších športových iniciatív. „Je skvelé vidieť, ako sa aj mestská časť môže spojiť so športovým hnutím a vytvoriť niečo výnimočné pre našich obyvateľov. Skatepark vznikol s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a potreby samotnej komunity,“ vyjadril sa Čupka v oficiálnej tlačovej správe.