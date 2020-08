Slovenská hokejová „dvadsiatka“ má po zápasoch v Česku ďalšieho pozitívneho na koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - V tíme slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov testy odhalili ďalšiu osobu s ochorením COVID-19. Informáciu priniesol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH)."Máme k dispozícii výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v tele 32 z 33 členov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Spolu 30 testov bolo negatívnych, dvaja členovia tímu mali pozitívny výsledok testu na koronavírus, na výsledok posledného člena tímu čakáme a budeme o ňom informovať. Stále platí, že celý tím zostáva v domácej karanténe," informuje zväz.Členovia slovenskej "dvadsiatky" sa pravdepodobne nakazili koronavírusom v Brne, kde v druhej polovici júla odohrali tri prípravné zápasy proti domácim rovesníkom a vo všetkých prehrali (2:6, 0:4 a 1:3).Iba deň po poslednom súboji česká strana potvrdila výskyt ochorenia COVID-19 u troch hráčov svojho tímu, v závere minulého týždňa ich bol už dvojciferný počet.Slovenský tím bezprostredne po správe o nákaze u súpera putoval do izolácie a zostáva v nej naďalej.Prvý pozitívny test mal člen slovenského výberu už počas minulého týždňa, v utorok SZĽH potvrdil druhú osobu s koronavírusom. Mená ani pozície nakazených zväz nešpecifikoval.