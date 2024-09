Slováci nepostúpia do finálového turnaja Davisovho pohára v Maláge, s Američanmi prehrávajú už po dvojhrách

Klein striedal lepšie chvíľky so slabšími

Nakashi nepovolil Kovalíkovi ani jeden brejkbal





C-skupina finálovej časti Davisovho pohára 2024 - Ču-chaj (Čína):

SLOVENSKO - USA 0:2 po II. dvojhre

Lukáš Klein - Mackenzie McDonald 4:6, 3:6

Jozef Kovalík - Brandon Nakashima 3:6, 3:6





13.9.2024 (SITA.sk) - Slovenskí tenisti sa nepredstavia na záverečnom turnaji osmičky najlepších daviscupových tímov v novembri v španielskej Málage.Vo svojom druhom vystúpení v skupinovej časti finálového turnaja v čínskom Ču-chaji Slováci prehrávajú s Američanmi už po dvojhrách 0:2 a to už je nezvratný stav pred záverečnou štvorhrou. Znamená to, že miestenku do osmičky najlepších si z C-skupiny vybojovali tímy Nemecka a USA.V prvej piatkovej dvojhre Lukáš Klein prehral s Mackenziem McDonaldom 4:6, 3:6. V druhej dvojhre Jozef Kovalík nestačil na Brandona Nakashimu a podľahol mu 3:6, 3:6. Neskôr by mala nasledovať ešte štvorhra. V prvom zápase v Ču-chaji Slováci prehrali s Nemcami hladko 0:3.Klein v úvodnom sete hneď na začiatku prišiel o svoje podanie, a hoci hneď kontroval rebrejkom, neskôr mu súper ušiel na 4:2 a to už bol rozhodujúci náskok. Slovenský tenista striedal lepšie chvíľky so slabšími a až 15 nevynútených chýb z jeho rakety (popri 4 víťazných úderoch) bolo priveľa.McDonald vyhral prvý set 6:4 a aj v druhom bol o čosi istejší v úderoch a stabilnejší na podaní. V piatom geme opäť brejkol slovenského súpera, vzápätí potvrdil na 4:2 a zápas už dotiahol do víťazného konca.V súboji Nakashimu a Kovalíka bol lepší favorizovaný Američan, 40. hráč svetového rebríčka ATP vo dvojhre. V celom zápase nepovolil Kovalíkovi (113.) ani jeden brejkbal, zatiaľ čo sám využil tri zo šiestich brejkových príležitostí. Zatiaľ čo Kovalík mal bilanciu víťazných úderov a nevynútených chýb 12:27, u Nakashimu to bolo 15:12.Slováci nastúpia v C-skupine turnaja v čínskom Ču-chaji po Američanoch ešte proti Čile, zápas odohrajú v nedeľu 15. septembra. Do novembrovej vyraďovacej časti v španielskej Málage postúpia dva tímy z každej zo štyroch skupín.