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18. septembra 2026
Regenda po štyroch sezónach končí v zámorí. Slovenský reprezentant podpísal s HV 71
Tagy: NHL
Dvadsaťšesťročný útočník sa dohodol so švédskym klubom na ročnej zmluve. V minulej sezóne odohral za San Jose Sharks 24 zápasov NHL a strelil deväť gólov. Slovenský hokejový reprezentant
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18.9.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťšesťročný útočník sa dohodol so švédskym klubom na ročnej zmluve. V minulej sezóne odohral za San Jose Sharks 24 zápasov NHL a strelil deväť gólov.
Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda po štyroch sezónach opúšťa Severnú Ameriku a bude pokračovať vo Švédsku. Dvadsaťšesťročný útočník podpísal ročný kontrakt s účastníkom tamojšej SHL - tímom HV71, ktorý jeho angažovanie oficiálne oznámil vo štvrtok.
Regenda naposledy pôsobil v organizácii San Jose Sharks. V uplynulej sezóne nastúpil za prvý tím v 24 zápasoch NHL a strelil deväť gólov. Predtým pôsobil aj v organizácii Anaheim Ducks. Celkovo počas zámorského pôsobenia odohral v NHL 43 zápasov, v ktorých zaznamenal 10 gólov a 13 bodov.
„V Pavlovi získavame silového útočníka, ktorý je uznávaným a kvalitným strelcom. Prichádza s množstvom skúseností zo Severnej Ameriky aj z olympijských hier a majstrovstiev sveta v drese Slovenska. Prinesie našej ofenzíve ďalšiu kvalitu a som rád, že si za svoj ďalší klub vybral HV 71,“ povedal generálny manažér Johan Hult pre klubový web.
Rodák z Michaloviec má za sebou štyri účasti na majstrovstvách sveta a dve olympiády. Pri historickom úspechu Slovenska na ZOH 2022 v Pekingu bol súčasťou tímu, ktorý získal bronzovú medailu. Teraz ho čaká premiérové pôsobenie vo švédskej SHL.
„Veľmi sa teším na príchod do HV 71 a na hokejovú kultúru, o ktorej som počul, že v meste panuje. Chcem prispieť tvrdou prácou, byť spoľahlivým hráčom a dúfam, že sa mi podarí streliť aj nejaké góly,“ uviedol Regenda pre web HV 71.
Zdroj: SITA.sk - Regenda po štyroch sezónach končí v zámorí. Slovenský reprezentant podpísal s HV 71 © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda po štyroch sezónach opúšťa Severnú Ameriku a bude pokračovať vo Švédsku. Dvadsaťšesťročný útočník podpísal ročný kontrakt s účastníkom tamojšej SHL - tímom HV71, ktorý jeho angažovanie oficiálne oznámil vo štvrtok.
Regenda naposledy pôsobil v organizácii San Jose Sharks. V uplynulej sezóne nastúpil za prvý tím v 24 zápasoch NHL a strelil deväť gólov. Predtým pôsobil aj v organizácii Anaheim Ducks. Celkovo počas zámorského pôsobenia odohral v NHL 43 zápasov, v ktorých zaznamenal 10 gólov a 13 bodov.
„V Pavlovi získavame silového útočníka, ktorý je uznávaným a kvalitným strelcom. Prichádza s množstvom skúseností zo Severnej Ameriky aj z olympijských hier a majstrovstiev sveta v drese Slovenska. Prinesie našej ofenzíve ďalšiu kvalitu a som rád, že si za svoj ďalší klub vybral HV 71,“ povedal generálny manažér Johan Hult pre klubový web.
Rodák z Michaloviec má za sebou štyri účasti na majstrovstvách sveta a dve olympiády. Pri historickom úspechu Slovenska na ZOH 2022 v Pekingu bol súčasťou tímu, ktorý získal bronzovú medailu. Teraz ho čaká premiérové pôsobenie vo švédskej SHL.
„Veľmi sa teším na príchod do HV 71 a na hokejovú kultúru, o ktorej som počul, že v meste panuje. Chcem prispieť tvrdou prácou, byť spoľahlivým hráčom a dúfam, že sa mi podarí streliť aj nejaké góly,“ uviedol Regenda pre web HV 71.
Zdroj: SITA.sk - Regenda po štyroch sezónach končí v zámorí. Slovenský reprezentant podpísal s HV 71 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL
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