Hečkovci: Sme šťastní, že patríme do úspešnej generácie 80. rokov

V rodine Hečkovcov je tento víkend mimoriadne príjemná nálada, Júlia Hečková oslávila v sobotu 3. decembra 61. narodeniny. V júni Opus vydal Hečkovcom výberovku Taliansky muzikál.





Starší brat Peter hral so skupinou Knockout, keď do nej prišla aj sestra Júlia. V roku 1984 vyhrala Bratislavskú lýru s Petrovou pesničkou Spútaná láskou. Do tej doby bola najmladšou víťazkou lýry, mala iba 22 rokov. V druhej polovici 80. rokov prišli s hitmi Taliansky muzikál, Prelom všetky múry, Kráľovná pavlačí a dvorov, Maturitné tablo, Cesty a mestá, Sneží v mojom vnútri či Mesto snov.Peter Hečko vstúpil na hudobnú scénu v roku 1980. On aj objavil spevácky talent sestry Júlie. "Už som hral s Profilmi, bolo to v roku 1981, mal som už koncerty. Prišiel som domov, Júlia bola v otcovej pracovni a mala tam pustenú pesničku Knock on Wood od Amii Stewart. Počul som z tej izby dva hlasy a hovorím si, že je to možné? Vošiel som dnu a Júlia spievala s ňou. Vtedy som zistil, že disponuje veľkým rozsahom, super hlasom a obrovským ladením. Takže som oslovil Ľuboša Zemana, povedal som mu, že Júlia spieva úžasne a urobili sme jej prvé dve pesničky, z čoho bol aj singel Opusu. Prvá sa stala hitom, Kráľovná pavlačí a dvorov, druhá bola Leto našej lásky, pomalá pesnička so skupinou Knockout," hovorí Hečko.So spevom začínala Júlia ešte na strednej škole. "Bolo to v lete 1981, končila som umeleckú priemyslovku, pri maľovaní som si púšťala americké songy, jednoducho všetko, čo som mala rada, a tie som si spievala," dodala Júlia."Generácia 80. rokov bola silná na celom svete. Tie najväčšie kapacity z tohto obdobia fungujú ešte dnes. Bolo to aj v Československu i na Slovensku a my sme šťastní, že sme toho súčasťou. Slovenské kapely sa snažili viac po pôvodnej tvorbe, to bolo podstatné," doplnil Peter.Minulý rok nahrali Hečkovci skladbu Ruže pre Marie (In Memory Marie Frederiksson), ktorá je poctou známej švédskej speváčke skupiny Roxette, ktorá zomrela v decembri 2019.