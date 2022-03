Heger by už ďalšie pozvanie na Ukrajinu prehodnotil a mrzí ho, že jeho rozhodnutie sklamalo ľudí

Čas už späť nevráti

Stretnutie lídrov v Kyjeve

16.3.2022 - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) sa rozhodol necestovať na Ukrajinu po tom, ako mu to neodporučili bezpečnostné zložky Slovenska. V tejto súvislosti ho preto mrzí, ak to niektorých ľudí sklamalo.Heger to povedal po stredajšom rokovaní vlády s tým, že ak by dostal opätovne takúto ponuku, zrejme by ju viac prehodnotil.„Túto ponuku som dostal od poľského premiéra Mateusza Morawieckeho , ktorý spomínanú pracovnú cestu na Ukrajinu inicioval. Informoval ma o nej vo štvrtok 10. marca na samite v Paríži a opätovne sme o tom spolu diskutovali v nedeľu 13. marca. Mrzí ma, že to niektorí ľudia berú ako sklamanie, čas už ale nevrátim späť. Opätovne zdôrazňujem, že Slovensko však naďalej má silný postoj voči Ukrajine," uviedol premiér.Lídri Poľska, Česka a Slovinska sa v utorok 15. marca v Kyjeve stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Premiéri týchto troch krajín Mateusz Morawiecki, Petr Fiala Janez Janša, ako aj poľský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński na schôdzke vyjadrili podporu ukrajinskému ľudu.