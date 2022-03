Redaktorka narušila vysielanie ruskej štátnej televízie, v rukách mala transparent s nápisom „nie vojne“ (video)

15.3.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavné večerné spravodajstvo ruskej štátnej televízie na krátko v pondelok narušila demonštrantka, ktorá nakráčala do štúdia s transparentom s protivojnovým odkazom.Podľa právnej skupiny OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatknutia, je to Marina Ovsjannikovová, ktorá sa identifikovala ako zamestnankyňa štátneho Kanála 1. Na obrazovke sa objavila, keď hovorila moderátorka, pričom mala v rukách transparent s anglickým nápisom „nie vojne“ a následne odkazom, aby ľudia neverili ruskej propagande.Podľa OVD-Info ju neskôr zadržali a vzali do policajnej väzby. „To, čo sa teraz deje, je zločin. Rusko je agresorská krajina a Vladimir Putin je jediný zodpovedný za túto agresiu,“ povedala vo videoodkaze Ovsjannikovová.Rusi majú obmedzený prístup k informáciám mimo Rusko. Prezident Putin nedávno podpísal zákon, ktorý kriminalizuje šírenie informácií, ktoré Kremeľ považuje za falošné. Médiá a novinári, ktorí zverejňujú informácie iné ako naratív Kremľa, preto čelia zákrokom úradov.