Heger dostal od Kollára meno kandidáta na nového šéfa SIS, rátať môže s podporou SaS (video)

20.4.2021 (Webnoviny.sk) -Premiér Eduard Heger OĽaNO ) potvrdil, že už od predsedu Národnej rady SR a lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára dostal meno kandidáta do čela Slovenskej informačnej služby (SIS) . Ako povedal na utorkovej tlačovej konferencii, v najbližších dňoch sa s týmto kandidátom plánuje stretnúť a následne bude postupovať podľa štandardných pravidiel.Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Za ľudí ) na tlačovke doplnila, že ak má strana Za ľudí na vláde zahlasovať za navrhovaného kandidáta, tak očakáva, že im bude nominácia hnutia Sme rodina vopred predstavená. Riaditeľ SIS musí byť podľa jej slov profesionál s odbornými a morálnymi kvalitami.Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík uviedol, že pri výbere nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) plne podporuje premiéra Eduarda Hegera.„Na koaličnej rade sme to nepreberali a nie je isté, či to aj preberať budeme, lebo toto je v kompetencii premiéra. Eduard Heger môže rátať s našou plnou podporou. Nijakým spôsobom nebudeme spochybňovať jeho kompetencie, a keďže šéfa SIS vyberá premiér, tak on o ňom rozhodne,“ povedal na utorňajšej besede Sulík. Dodal, že nateraz meno nového šéfa tajnej služby nepozná.