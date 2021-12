Heger na rokovaní s Bidenom zdôraznil spoluprácu SR s Ukrajinou

Premiér SR Eduard Heger vo štvrtok na rokovaní s americkým prezidentom Joeom Bidenom zdôraznil podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny zo strany Slovenska. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.





Biden vo štvrtok hovoril so zástupcami krajín tzv. Bukureštskej deviatky (B9) o svojom utorkovom rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom."Sme znepokojnení z ruskej vojenskej prítomnosti v blízkosti ukrajinských hraníc. Ide o vážnu hrozbu a my ju nemôžeme podceňovať," povedal počas diskusie Heger.Slovenský premiér podľa tlačového odboru amerického prezidenta informoval o intenzívnej spolupráci Slovenska s Ukrajinou a zdôraznil, že naša krajina podporuje územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny."Odkaz zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň, musí byť rovnako tvrdý, ako sú Spojené štáty v bezprecedentných ekonomických či bezpečnostných sankciách, ktoré by nasledovali v prípade, ak by sa Rusko rozhodlo zaútočiť na Ukrajinu," uviedol Heger.Slovenský premiér ocenil, že americký prezident o situácii nehovorí len s veľkými hráčmi, ale aj s krajinami na východnej hranici NATO, ktoré majú právom najväčšie obavy z aktuálnych bezpečnostných hrozieb.Prezident USA svojich partnerov opakovane uistil o silnej podpore bezpečnosti a o tom, že všetky kroky, ktoré v tomto smere USA urobia, budú úzko konzultovať so všetkými spojencami, píše tlačový odbor."Bezpečnosť Európy je aj bezpečnosťou USA," vyhlásil Joe Biden.Bukureštská deviatka (B9) sa skladá z Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Toto zoskupenie sa po prvý raz stretlo na úrovni hláv štátov v Bukurešti v roku 2015, pripomína tlačový odbor Úrady vlády SR.