METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Pripravte sa na poľadovicu i snehové jazyky

Východ a krajný západ Slovenska sužujú poľadovica, snehové jazyky a záveje. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).





Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí pre niektoré okresy Košického a Prešovského kraja do 12.00 h. Meteorológovia upozorňujú, že jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, akými sú doprava, pohyb osôb, či rôzne typy vedenia. Výskyt poľadovice môže podľa nich spôsobiť škody menšieho rozsahu.V okresoch Malacky, Senica a Skalica platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, a to od 13.00 do 19.00 h. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodal SHMÚ s tým, že ich výskyt môže takisto spôsobiť škody menšieho rozsahu.