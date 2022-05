Muž si krátil čas nahlasovaním bombových hrozieb po súdoch, skončil v putách kriminalistov

Pre bombu trikrát evakuovali súdy

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Košický policajný vyšetrovateľ obvinil z pokračovacieho zločinu šírenia poplašnej správy 38-ročného Pavla z okresu Košice-okolie, ktorý na Okresnom súde Košice trikrát nahlásil bombu. Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia.Už 14. marca tohto roku, pár minút po 11:00, bol na tiesňovej linke integrovaného záchranného systému 112 prijatý telefonický hovor so slovami: „Na okresnom košickom súde je bomba“.Z objektov všetkých budov v Košiciach, kde sídlia súdy, evakuovali všetky prítomné osoby a vykonali pyrotechnickú prehliadku. Tá, našťastie, prítomnosť nástražného výbušného systému nepotvrdila, avšak na viac ako dve hodiny prerušila činnosť súdov.To isté sa stalo 24. marca krátko po 9:00. Ani v tomto prípade sa prítomnosť nástražného výbušného systému ani v jednej z budov súdov sídliacich v Košiciach nepotvrdila, no činnosť súdov bola opäť na istú dobu vyradená z prevádzky.Polícia po páchateľovi tohto skutku intenzívne pátrala. Košickí kriminalisti mali už dlhšie na muške vytipovanú osobu a čakali len na vhodnú príležitosť, kedy zasiahnuť. Tá prišla uplynulú stredu, 25. mája, keď krátko pred 10:30 na tiesňovej linke 112 opäť prijali hovor v znení: „Na súde v Košiciach je bomba“.Krátko po tom, ako bola nahlásená bombová hrozba, košickí kukláči neďaleko budovy súdu zadržali 38-ročného muža, podozrivého zo spáchania všetkých troch skutkov a eskortovali ho na príslušný útvar na ďalšie procesné úkony.Celková škoda, ktorú muž svojím konaním spôsobil na ušlej mzde a odvodoch pracovníkov súdov patriacich do pôsobnosti Krajského súdu Košice a nákladoch súvisiacich so zásahom záchranných zložiek vo všetkých prípadoch, doposiaľ nebola vyčíslená.Po zhromaždení a vyhodnotení dôkazových materiálov bolo zistené, že v tieto dni mal pojednávania 38-ročný Pavol z okresu Košice okolie, a telefonátom v krátkej dobe pred začatím pojednávania ich chcel oddialiť.V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Košický policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného muža do väzby, ktorý sudca Okresného súdu v Košiciach akceptoval.