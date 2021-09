Hokejisti Zvolena nastúpia proti Žiline, časť mužstva je však stále v karanténe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Presne dva týždne pred ostrým štartom novej sezóny hokejovej extraligy sa časť kádra úradujúceho majstra HKM Zvolen ocitla v karanténe. Pôvodne mali zverenci trénera Petra Oremusa absolvovať vo štvrtok duel skupinovej časti Slovenského pohára na ľade Žiliny, testy však odhalili dvoch hráčov s ochorením COVID-19 "Ešte v strede týždňa si kormidelník Peter Oremus pochvaľoval, že po vynútenej pauze v závere minulého týždňa môže celé mužstvo kompaktne trénovať. Situácia sa však po testovaní radikálne zmenila, čoho výsledkom je, že do Žiliny mohli odcestovať len hráči a členovia realizačného tímu, ktorí sú očkovaní," informuje web Zvolenčanov, ktorí spomenutý zápas pod Dubňom odohrajú v piatok.Pôjde o kombinovaný tím zložený čiastočne z kádra zvolenského klubu a časť tvoria hokejisti farmy zo Žiaru nad Hronom, povedú ho Norbert Javorčík a Jaroslav Török."Tréneri s časťou mužstva aj napriek negatívnym testom putovali do karantény, pretože platné predpisy nepustia. Istý je teda dnešný zápas v Žiline a na to, čo prinesie budúci týždeň, si musíme počkať," uvádza web hkmzvolen.sk.