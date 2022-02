Pred parlamentom opäť demonštruje niekoľko desiatok odporcov obrannej dohody s USA

Za dohodu hlasovalo 79 poslancov

Kollár sa hlasovania zdržal

9.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pred budovou parlamentu protestuje niekoľko desiatok ľudí proti prijatiu obrannej dohody s USA. Predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba povedal, že keby poslanci Borisa Kollára (Sme rodina) nehlasovali za dohodu, tak by v parlamente neprešla.„Kollár hovoril nepodporíme, nepodporíme. Ich hlasmi to prešlo. Toto je realita. Sme rodina doniesla americké tanky na Slovensko,“ vyhlásil Kotleba.Poslanci v stredu vyslovili súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických. Za jej prijatie hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných. Na vyslovenie súhlasu s dohodou bolo potrebných aspoň 76 hlasov.Z klubu Sme rodina boli proti šiesti poslanci, a to Martin Borguľa, Adriana Pčolinská, Peter Pčolinský, Petra Hajšelová, Igor Kašper a Miloš Svrček. Predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár sa zdržal hlasovania.Osem poslancov klubu Sme rodina zmluvu podporilo a dvaja poslanci klubu Eva Hudecová a Jaroslav Karahuta neboli prítomní.