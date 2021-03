Heger: Táto vláda a premiér Matovič dostali od ľudí silný mandát

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ak je niečo, čo si treba v koalícii vydiskutovať, malo by sa tak urobiť za zatvorenými dverami. Na pondelňajšej tlačovej konferencii to povedal minister financií Eduard Heger OĽaNO ).Dodal, že koaličnú radu považuje za orgán, kde sa majú problémy riešiť a kým sa problém nevyrieši, je potrebné v tomto orgáne o ňom rokovať. Toto je jedna z vecí, ktorá by sa mala podľa neho v rámci koaličnej rady zmeniť, lebo sa to tak v minulosti nestávalo.Momentálne je podľa Hegera potrebné venovať enormné úsilie reformám, ochrane zdravia a životov. Minister podotkol, že táto vláda a premiér Igor Matovič (OĽaNO) dostali od ľudí silný mandát. Ľudia podľa neho od vlády očakávajú, že bude prinášať výsledky. Zopakoval, že každá vláda čelí kritike pre nepopulárne opatrenia v boji proti koronavírusu.Zdôraznil však, že je dôležité, aby sa všetci členovia vlády postavili za premiéra „a napĺňali sme priority, ktoré od nás ľudia očakávajú a nevybíjali si čas inými aktivitami". Svoju prácu si podľa svojich slov robí najlepšie, ako vie. Považuje tiež za potrebné, aby sa každý minister venoval svojej práci „veľmi intenzívne".