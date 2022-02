Heger: Ukrajina každým dňom bojov dokazuje, že patrí do európskeho spoločenstva hodnôt a demokracie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.2.2022 (Webnoviny.sk) -. Slovensko sa podľa jeho slov bude zasadzovať aj o integráciu Ukrajiny do štruktúr EÚ a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).. Napísal to vo svojom profile na sociálnej sieti.„Večer som zavolal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému , aby som ho povzbudil informáciou o ďalšej vládou schválenej pomoci pre jeho krajinu. Vyjadril som mu obdiv za jeho veľké odhodlanie a vnútornú silu udržať Ukrajinu nezávislú a v slobodnom svete. Hoci dostal od niekoľkých krajín ponuku na exil, on ostáva so svojim národom. Spýtal som sa ho, čím vie Slovensko ešte pomôcť. Ukrajinským vojakom začína dochádzať munícia, a preto som na zajtra okamžite zvolal vládu, aby sme mohli čím skôr na žiadosť reagovať," uvádza Heger.. Rovnako mu spomenul aj vlnu solidarity, akú Slováci prejavili voči prichádzajúcim. Predstavitelia hovorili aj o tom, že