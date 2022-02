Za posledných 24 hodín vybavili slovenskí policajti na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny 12 435 ľudí

Zachytili jedno nelegálne prekročenie

Vybavovací proces spomaľujú kontroly

27.2.2022 - Za posledných 24 hodín na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny vybavili príslušníci Policajného zboru SR (PZ SR) 12 435 osôb. Z toho za nedeľu do 6.00 hodiny 6 514.Aktuálne sú čakacie doby na hraničných priechodoch od troch do 12 hodín. Polícia SR o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti.Za posledných 24 hodín požiadalo o azyl 35 občanov Ukrajiny. U jedného občana Ukrajiny polícia zaznamenala nelegálne prekročenie hranice.Na všetkých oddelenia hraničnej kontroly vonkajšej hranice s Ukrajinou je posilnený výkon služby aj príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).Na hraničnom priechode Ubľa za posledných 24 hodín od 6:00 hodiny v sobotu 26.februára do 6:00 hodiny v nedeľu vybavili policajti 4 586 osôb. Z toho za nedeľu do 6:00 hodiny 2 293 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 390 vozidiel a 400 osôb.Čakacia doba je desať až 12 hodín. Naďalej je intenzívny prechod peších, najmä deti s rodičmi ako aj mladí ľudia. Peší cestujúci v súčasnosti znemožňujú prejazd vozidiel k hraničnému priechodu.Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké za posledných 24 hodín od 6:00 hodiny v sobotu 26.februára do 6:00 hodiny v nedeľu vybavili policajti 6 557 osôb.Z toho za nedeľu do 6:00 hodiny 3 533 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 900 vozidiel, deväť autobusov a 1000 osôb. Čakacia doba je sedem až desať hodín.Na hraničnom priechode Veľké Slemence za posledných 24 hodín od 6:00 hodiny v sobotu 26.februára do 6:00 hodiny v nedeľu vybavili príslušníci PZ SR 1 292 osôb. Z toho za nedeľu do 6:00 hodiny 688 osôb.Na ukrajinskej strane čaká približne 300 osôb. Čakacia doba je približne tri hodiny. Vybavovací proces naďalej spomaľujú colné kontroly a kontroly posádok vozidiel na strane Ukrajiny.