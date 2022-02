Minister Naď si vie predstaviť rokovanie strán rusko-ukrajinského konfliktu na Slovensku

27.2.2022 - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) si vie predstaviť rokovanie strán rusko-ukrajinského konfliktu na Slovensku.Reagoval tak na zverejnené informácie o tom, že by sa rokovanie mohlo uskutočniť v Bratislave. Povedal to v diskusnej relácii V politike na televízii TA3.„Viem si predstaviť zorganizovať takéto rokovanie u nás. Zatiaľ to nemôžem potvrdiť, ja tú informáciu ani nemám a bola dementovaná zo strany ukrajinského vedenia," uviedol Naď.