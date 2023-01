Pellegrini začal mať s termínom predčasných volieb problém až po zmene ústavného zákona, tvrdí Sulík

Nebol dôvod diskutovať

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na pondelkovom opätovnom rokovaní o termíne predčasných volieb sa zúčastnili len zástupcovia strany Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia Sme rodina. Ako ďalej uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda SaS Richard Sulík, na stretnutie bolo pozvané aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a strana Za ľudí „Nebol dôvod o čomkoľvek diskutovať, lebo pokiaľ zmenu neurobíme všetci štyria, tak platí, čo sme dohodli minulú nedeľu, a platí to aj vtedy, keď sa to predsedovi strany Hlas - sociálna demokracia Petrovi Pellegrinimu nepáči," dodal šéf liberálov.Taktiež rozumie tomu, že Pellegrini sa nevie dočkať predčasných parlamentných volieb. „Pred oznámením však nemal s tým termínom problém, až teraz ho má, keď už je schválená zmena ústavného zákona," uviedol Sulík.Termín predčasných volieb 30. septembra bol kompromisom, s ktorým súhlasila aj pani prezidentka a všetci partneri. Preto strana SaS bude hlasovať za septembrový termín. Strana SaS uviedla, že rešpektuje dohodu, ktorá vznikla na úrovni bývalých koaličných partnerov.„Vyzývame preto Borisa Kollára, ktorý najskôr súhlasil so septembrovým termínom a teraz dáva najavo svoju nespokojnosť, aby namiesto nariekania v médiách inicioval rokovania na zmenu termínu. SaS je na takéto rokovania pripravená,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík v nedeľu vo vyhlásení.Nezaradený poslanec Peter Pellegrini v pondelok vyzval poslanca Sulíka, aby ozrejmil, prečo by sa predčasné parlamentné voľby mali konať až 30. septembra.„Vyzývam predsedu SaS Richarda Sulíka a poslancov SaS, aby predstúpili pred slovenskú verejnosť a povedali, prečo sa rozhodli, že dočasne poverený premiér SR Eduard Heger a poslanec NR SR Igor Matovič (obaja OĽaNO) budú túto krajinu przniť ešte deväť mesiacov," vyzval predseda Hlasu-SD na pondelkovej tlačovej besede.