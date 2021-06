Začína Art Film Fest, okrem premietaní pripravil aj diskusie na aktuálne témy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2021 (Webnoviny.sk) - 28. ročníkzačína v Košiciach už dnes a potrvá do nedele 27. júna. Ponúkne desiatky domácich i zahraničných filmov, privíta filmárskych hostí, no festivalovému publiku ponúkne aj zaujímavý sprievodný program – premietanie storočného filmu, módnu prehliadkučiautorov. Dôležitými sprievodnými aktivitami sú však aj dve diskusie venované aktuálnym a mimoriadne dôležitým témam.Prvá z diskusií bude nadväzovať priamo na premietanie dokumentárneho filmua uskutoční sa hneď po jeho premietaní v piatok. Dokument režisérkydovoľuje nazrieť do fungovania obce, ktorá sa stala známou pre príkladný spôsob komunitného spolunažívania. Zásluhu na tom má jej bývalý dlhoročný starosta, ktorý príde spoločne so svojím spolupracovníkomporozprávať o spoločných skúsenostiach. Pridá sa k nim kultúrny antropológ a odborník na rómsku problematiku. Moderátorom diskusie bude reportér– taký podtitul nesie diskusia, ktorá bude v sobotuvenovaná téme environmentálnej stopy slovenských filmov. Udržateľnosť dnes patrí medzi často skloňované pojmy. Klimatická kríza zasahuje prakticky do všetkých oblastí nášho života, film nevynímajúc. Je ale vôbec možné nakrúcať filmy s ohľadom na životné prostredie? O možnostiach udržateľného nakrúcania budú rozprávať projektová manažérka, producentkaa konzultant ekologického nakrúcania. Moderovať bude, zakladateľka a organizátorkaPartnerom diskusie je výrobná spoločnosť, pre ktorú je téma trvalej udržateľnosti a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu veľmi dôležitá. "Vieme využiť 99,5 % odpadov produkovaných v našich priestoroch, zaoberáme sa šetrením energií a podarilo sa nám úplne eliminovať plastový odpad z predávaných nápojov. Aktívne tiež podporujeme biodiverzitu v našom areáli. Máme vybudované hniezda a posedy pre vtáčích dravcov a aj včelie úle, ktoré nám produkujú med. Sme preto radi, že sme sa s Art Film Festom spojili práve v téme, v ktorej môžeme všetci prispieť k tomu, aby sme svet menili k lepšiemu," hovorí, manažér oddelenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia spoločnostiTémy životného prostredia sú Art Film Festu naozaj blízke – jeden z kľúčových festivalových priestorov to dokonca prezentuje už svojím názvom.si osvojilo prívlastok, čím naznačuje smer, ktorým sa do budúcnosti rozhodlo vydať. "Názov VSE Zelené kino nie je náhodný. Kino si vytvára nový koncept zelenej budovy a naša VSE už je jeho dodávateľom zelenej energie. Chystáme i ďalšie spoločné projekty, ktoré podporia tému udržateľnosti a sme radi, že i takto ich môžeme spoločne divákom priblížiť," vysvetľujez úseku komunikácieViac informácií o programesú k dispozícii na jeho webstránke Informačný servis