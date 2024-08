Helfest to v Prešove odpáli už v sobotu, predstavia sa takmer štyri desiatky účinkujúcich

Návštevníkov pobavia aj chodúliari

29.8.2024 (SITA.sk) - Prešovská Delňa zažije obrovskú hudobnú nálož, spojenú so skvelou zábavou, už 31. augusta 2024. Multižánrový festival Helfest má na svedomí veselá partička z kapely Heľenine Oči, ktorá týmto spôsobom oslavuje svoje 25. výročie pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne.Podľa dostupných predpovedí počasia to vyzerá na perfektné festivalové počasie. Brány Helfestu sa otvoria už o poobede a narodeninová žúrka potrvá až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.Narodeninový koncert v posledný augustový deň odohrá kapela HEĽENINE OČI, okrem oslávencov sa na ôsmich pódiách predstaví niekoľko desiatok interpretov, ktorí návštevníkom ponúknu skutočne hudobnú všehochuť.Výnimočné šou si na HELFEST pripravili zahraniční interpreti – DUBIOZA KOLEKTIV, POKÁČ, ENEJ a HAŇBA, BRASSTIME,GO_A, DIRTY SHIRT & TRANSYLVANIAN FOLKCORE ORCHESTRA.Vystúpia i slovenskí účinkujúci a to HORKÝŽE SLÍŽE, HRDZA či BIJOUTERRIER, NUDA, A.M.O., MOJA REČ + KOMPLOT, RIDA RADAR + LIVE BAND, PORSCHE BOY, HUDBA Z MARSU, ASFALT, MARHULE, SMOLA A HRUŠKY, SVEDKOVIA LIEHOVOVI, THE MIŽENKO BROTHERS, 263 SOUNDSYSTEM a mnoho ďalších. Nespevavé umenie predvedú ŽIVÉ SOCHY – BIG NAMES či SHOW ROBOŠOV, ale aj ARIADNA VENDELOVÁ.Návštevníkov pobavia aj chodúliari, kaukliari a ďalšie street-artové druhy umenia. Kompletný line-up s časovým harmonogramom každého stage-u je dostupný na oficiálnej stránke festivalu.Organizátor festivalu nachystal pre návštevníkov okrem skvelého programu i zábavné zóny, ale aj skvelé gastro a občerstvenie. Tak ako aj minulý rok, bude festival CASHLESS a teda v celom areáli festivalu bude možné platiť len identifikačným náramkom NFCtron.Stačí si do mobilu stiahnuť aplikáciu, zaregistrovať sa, dobiť kredit v ľubovoľnej výške ešte z pohodlia domova a priamo na HELFESTE už len navštíviť NFCtron zónu a náramok aktivovať. Počas festivalu už nebude možné dobiť si konto samostatne cez internet banking, ale len v spomínanom NFCtron stane a to kartou alebo hotovosťou.V súvislosti s NFC náramkami i tento rok prebieha charitatívny projekt. "Počas prvého ročníka Helfestu sme zo zostatku na náramkoch, od frajerských návštevníkov, ktorí sa rozhodli podporiť dobrú vec, vyzbierali prostriedky na operáciu Nelky. Máme info, že malá bojovníčka ju už má za sebou a teší sa progresu v zdraví. Tento rok tento krásny počin, spolu s našimi super fanúšikmi, zopakujeme. Vyberieme niekoho, kto pomoc naozaj potrebuje," hovorí organizátor, spevák kapely Heľenine Oči Martin Mihalčín.mmmmKeďže minulý rok pilotný ročník Helfestu hlásil plnú kapacitu a to v podobe úplného vypredania všetkých vstupeniek a rovnaký scenár sa očakáva i tento rok, je fajn prečítať si dôležité dopravné info. Organizátor zabezpečil i kyvadlovú dopravu, dokonca i bezplatné kolobežky. "Všetky dôležité dopravné info tu, pokope. Študujte, vidíme sa v sobotu," odkazuje kapela Heľenine Oči.Odpočítavanie dňa D sa nekompromisne blíži a okrem návštevníkov podujatia sa nevedia dočkať i samotní organizátori. O festival je, tak ako aj minulý rok, mimoriadny záujem. "Momentálne nám ostáva posledných 500 voľných vstupeniek," oznamuje spevák."V prípade úplného vypredania vstupeniek v predpredaji a teda, že na mieste už lístky nebude možné zakúpiť, dáme vedieť cez facebook , instagram i náš web , na ktorom pokope nájdete všetky potrebné informácie súvisiace s naším festivalom," dodáva Martin Mihalčín na záver. Posledné vstupenky sú tak dostupné na www.helfest.sk