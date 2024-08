Ukončenie leta so svetovými hviezdami na Uprising festival 2024

Sedemnásty ročník sľubuje výnimočný program s vyše sto vystupujúcimi, v ktorom si každý nájde to svoje – od hudobných hviezd cez diskusie, až po športové aktivity a zábavu pre deti.



Hlavné hviezdy programu

Tohtoročný line-up je plný hviezd svetového formátu. Alborosie & Shengen Clan vás vtiahnu do sveta reggae svojimi ikonickými hitmi. V Bratislave premiérovo vystúpi maďarská superhviezda Azahriah, či jamajský rodák Jesse Royal. Fanúšikovia hip-hopu sa môžu tešiť na vystúpenie amerického rapera Rich The Kid, legendu rapu menom Afu-Ra, či na výrazného umelca Tommy Cash z Estónska. Európsku tanečnú scénu zastúpi legendárne drum & bass trio Black Sun Empire, producentské duo Sigma, Venjent, či Catching Cairo. Vystúpi tiež svetoznámy producent a DJ Benny Page s vokalistom Doktor, legendárny DJ Hype, a talentovaný producent Diagnostix spolu s MC Jimmy Danger. Pre priaznivcov slovenskej scény sa predstaví Medial Banana, Gleb, Orion & Čistychov, Boy Wonder, Annet X, Marko Damian a punkrockovú atmosféru prinesie bratislavská kapela Plus Mínus s akustickou show priamo na U-rampe. Tešiť sa môžete aj na DJ sety od DJ Lady Style, Monss, Ripple, Bass Factory, Jimmy Pé, Veca, či Rudeboys Radio.

Šport a zábava na každom kroku

Hudobno-športová SLOBODA zóna by 4ka bude priamo na pláži pri posilnenom Red Bull Zubor soundsystéme a okrem Skate Cup-u, ktorý bude plný adrenalínu, sa môžete tešiť aj na skvelých DJs. Tento rok sme tiež pre vás pripravili nový priestor pre inšpiráciu a zábavu – Mini-stage-stvo, kde vďaka Cinemaxu a Pokecu zažijete Silné reči stand-up comedy, Slam poetry, diskusie a rôzne zaujímavé prednášky a tešiť sa môžete aj na premietanie nového filmu o legende reggae hudby Bob Marley: One Love alebo na interaktívne kvízy, či súťaže. Programom vás bude sprevádzať jeden z najlepších komikov na Slovensku Jakub Lužina.



Relax a sprievodné aktivity

Okrem hudby a športu ponúka festival aj možnosť oddychu v Healing zóne, kde si môžete dopriať masáže, zrelaxovať sa počas jogy alebo si vyskúšať rôzne workshopy. Pre deti bude pripravená detská zóna, kde sa najmenší návštevníci môžu tešiť na kreatívne dielničky, maľovanie na tvár, skákací hrad, tanečnú školu, jogu pre deti, Divadielko pre deti a v piatok o 18:00 vystúpenie Paci Pac!

Uprising Trash Art powered by OLO 2024

Tento rok pokračuje festival aj v spolupráci s OLO na projekte Uprising Trash Art. Vybrali talentovaných umelcov, ako sú Sicko, Stoper, Nula, Ponožka, Tsau, Daner, Nemtuda a Króner, ktorí budú prezentovať svoje diela formou maľby, graffiti, patchworku či iných kreatívnych techník na odpadových nádobách od OLO. Táto umelecká prezentácia má za cieľ upriamiť pozornosť na význam recyklovania a triedenia odpadu, ako aj na dôležitosť efektívneho odpadového hospodárstva. Nádoby na odpad sú nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života, a na Uprisingu sa presvedčíte, že aj z nich môže vzniknúť umenie.



Zmena v programe Uprisingu

Speváčka Yemi Alade na poslednú chvíľu zrušila svoje vystúpenie, no Uprisingu sa podarilo rýchlo nájsť adekvátnu náhradu. V sobotu namiesto nej vystúpi na hlavnom pódiu nigérijský spevák Flavour, ktorý patrí medzi najvplyvnejších a najpopulárnejších afrických hudobníkov súčastnosti. Na medzinárodnú scénu ho katapultovali hity ako „Nwa Baby“ a „Adamma“ a poteší najmä fanúšikov Afrobeats. Známy je veľmi energickými a charizmatickými shows a jeho slovenský debut by ste určite nemali premeškať!

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Uprising-festival-2024?ID_partner=60







Uprising hymna 2024

Festival s veľkým nadšením predstavil aj novú Uprising hymnu, ktorá spája ikonické postavy slovenskej a českej reggae & rap scény. V skladbe Uprising spája nás spojili sily Medial Banana, Vec, Zverina, Rest, Rida Radar, Boy Wonder, Cocoman, Kato (Prago Union), či Dr.Kary a vytvorili pieseň, ktorá dostala aj svoj vizuál a veríme, že si ju zamilujete. O hudobnú produkciu, mix aj master sa postaral Lukáš Minařík aka Lukie FWD v The Wellders štúdiu a o pútavý videoklip zase Lukáš Pulík, tvoriaci pod značkou LUPIC. Vychutnajte si to a nalaďte sa na festivalový mood!



Dôležité informácie pre návštevníkov

Brány festivalu sa otvoria v piatok o 12:00 hod. a na mieste budú v predaji aj denné vstupenky v cene 69 €. Kemp sa otvára už vo štvrtok o 12:00 hod. a Tent Inn v piatok o 8:00 hod. Predpredaj vstupeniek bude na mieste už od štvrtka od 9:00 hod. a ľudia si tak budú môcť prísť vymeniť vstupenku za pásku. Vyhnú sa tak radom pred vstupom v piatok.



Nezabudnite si stiahnuť Uprising Festival aplikáciu, ktorá vám pomôže sa počas festivalu orientovať.



Príďte si užiť festivalový víkend plný hudby, zábavy a skvelej atmosféry na Uprising Festival 2024 a ukončite leto vo veľkom štýle. Uprising je predsa istotka!

