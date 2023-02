Helfest zverejnil ďalších vystupujúcich, pribudli slovenské i zahraničné mená

Šesť rôznych pódií

15.2.2023 (SITA.sk) - Slovenská kapela Heľenine Oči , ktorá posledné roky žne jeden úspech za druhým a teší sa obrovskej priazni fanúšikov, má opäť niekoľko dôvodov na radosť. Temperamentní chalani z východu, na čele so spevákom Martinom Mihalčínom, sa tešia čerstvej nominácii, prestížnej českej hudobnej ceny Anděl, kde so štúdiovkou Cirkus 22 zabojujú o titul Slovenský album roka.Ďalšou skvelou novinkou je, že kapela aktuálne pracuje na výberovke k svojim 25-tym narodeninám, ktoré bude oslavovať v roku 2024. Tento nosič plánujú Heľenine Oči vydať aj na LP, chalani tiež mienia usporiadať aj veľkolepú narodeninovú párty.Veľkej oslave štvrťstoročnice však bude prebiehať jedna skúšobná. A to tento rok, prostredníctvom úplne nového hudobného festivalu Helfest.2. septembra 2023 bude z prešovskej Delne počuť výbornú muzičku, ktorá bude znieť až zo šiestich rôznych pódií. Po prvých ohlásených interpretoch, organizátor Helfestu a líder Heľeniných Očí, Martin Mihalčín prezradil ďalšiu várku účinkujúcich, ktorí sa upísali nevšednému festivalu. S novými menami spevák zároveň priblížil, čo môžu návštevníci podujatia očakávať od jednotlivých stageov.„Na pilotný ročník festivalu Helfest sme si pripravili hneď niekoľko stageov. Prvý z nich sme sa rozhodli zaplniť čisto slovenskými interpretmi. Spomeniem domácu kapelu Heľenine Očiktorá si tento festival organizuje a našich kamarátov z kapely Horkýže Slíže. Z novo doplnených zverejnených interpretov spomeniem úspešnú reggae kapelu Medial Bananaa slovenskú punkrockovú legendu Slobodná Európa. Na tomto pódiu taktiež uvidíte nitriansku kapelu Bijouterriers charizmatickou speváčkou Zitou Rigondeaux,“ predstavil šéfko Heľeniných Oči niekoľko ďalších interpretov, ktorí zahrajú na hlavnom pódiu.Z ďalšieho pódia, ktoré bude mať úctyhodných 8x9m, bude v osudný deň a noc znieť najmä zahraničná hudba.„Ako prvého zahraničného hosťa sme ohlásili rumunskú kapelu Fanfare Ciocarliaktorá natočila soundtrack pre film Borat 2 a je jednou z najslávnejších a najrýchlejších dychových balkánskych kapiel. Fanfare Ciocarlia majú odohraných viac ako 3000 koncertov a veľmi sa tešíme, že ich budeme mať možnosť privítať aj na našom festivale. K zástupcom tohto stageu jednoznačne patrí tanečná párty pod taktovkou domácich BACK2LOVE a ich hostí, ktorí uzatvoria svojou show toto pódium,“ približuje Mihalčín. Ďalšie mená účinkujúcich z World Music Stageu budú zverejňované priebežne.Green stage, to je názov ďalšieho pódia unikátneho festivalu."Keďže chceme celý festival spraviť čo najviac zero waste (bezodpadovo), rozhodli sme sa jedno pódium tematicky venovať práve tomu,“ vysvetľuje organizátor úctyhodnú myšlienku.„Z tohto pódia máme zatiaľ zverejnenú domácu kapelu BDHSBlikajúci Dychový Hudobný Systém, hrajúci akustické blikajúce techno. V rámci Green stageu sa môžete tešiť aj na dvojicu slovenských DJs Malalata, pôsobiacich na scéne už 15 rokov. Ponúkajú jedinečnú fúziu balkánskych beatov, cigánskej muziky, mexickej cumbie a karibského reggae, ktoré spájajú do osobitých setov. Ďalších účinkujúcich si ešte necháme v tajnosti a zverejníme neskôr. Musíme však spomenúť jedného z našich mediálnych partnerov, Sky rádio, ktorého Sky Rádio Party uzavrie tento stage,“ dodáva Martin Mihalčín.„S radosťou môžeme taktiež ohlásiť prvých účinkujúcich na našom štvrtom pódiu. Za spoločným projektom Ultrazvuk stoja dvaja slovenskí reperi - Vec a Tono S. Na toto pódium sme zaradili aj domácu legendu old-school hardcore kapelu Saprophyte,“ predstavuje spevák Heľeniných Očí prvé mená 263stageu.„Za piate pódium považujeme pivný stan Svijany Pub o rozmeroch 30 x 16 metrov. V tomto stane chceme vytvoriť tú správnu atmosféru pivného festivalu. Množstvo miest na sedenie, 21 druhov piva, vrátane tankového v obrovskej plechovke na kolesách. Atmosféru bude dopĺňať pätica DJ-ov.“K zatiaľ zverejneným patrí duo Radio Grooves CS Party Djs. Predstavia sa prešovské legendy, DJ Rado Mešsa aj Peter Zakuťanský, ktorý si pre vás pripraví vo Svijany Pube svoj Lokál DJ Set. Ďalšie mená, ktoré v Delni ponúknu svoje sety, budú taktiež známe už v krátkej budúcnosti.Šieste pódium bude venované hovorenému slovu a preto ho organizátor pracovne nazval Story Stage. „Momentálne vieme predstaviť prvých účinkujúcich – priekopníkov slovenského podcastu, dvojicu Lužifčák, ktorá sa so svojím špeciálnym hosťom predstaví na live epizóde podcastu priamo na našom festivale Helfest,“ predstavil M. Mihalčín prvé mená, ktoré sa návštevníkom budú prihovárať.Ku každému z pódií/stanov pripravujú Heľenine Oči, spolu s partnermi festivalu, rôzne zábavné zóny.„Dúfame, že v najbližšom čase ich budeme vedieť predstaviť. Každopádne chceme všetkých 2.9.2023 pozvať do Prešova na festival Helfest. Robíme všetko pre to, aby sme pre vás pripravili profesionálne zorganizovaný festival a krásny, ale nevšedný zážitok. Tak po našom,“ odkazuje hlas Heľeniných Oči.Vstupenky na úplne novučičký letný festival Helfest sú dostupné cez GOOUT –„Pri spustení predaja sme pre maximálne pohodlie návštevníkov sprístupnili len limitovaný počet vstupeniek na náš Helfest. K dnešnému dňu ostáva v predaji už len niečo vyše 2000 vstupeniek. Tešíme sa priazni fanúšikov, ktorí si s nami chcú užiť poriadnu žúrku a malý warm up toho, čo príde na naše okrúhle narodky v roku 2024,“ prezrádza Martin Mihalčín na záver.