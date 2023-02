Poľskej matke siedmich detí sa narodili pätorčatá

Poľská matka siedmich detí úspešne predčasne porodila pätorčatá, oznámili v utorok predstavitelia nemocnice v Krakove na juhu Poľska. Bábätká sú darom v období sviatku zaľúbených, Valentína, píšu agentúry AFP a AP.





Dvaja chlapci a tri dievčatá sa narodili cisárskym rezom v nedeľu 12. februára. Matka bola v 28. týždni tehotenstva, uviedla Univerzitná nemocnica v Krakove.Novorodenci vážili od 710 do 1400 gramov, umiestnili ich do inkubátorov a dostávajú podporu dýchania. Vzhľadom na predčasné narodenie sa im podľa lekárov darí dobre.Mamička Dominika Clarkeová (37) na tlačovej konferencii v utorok povedala, že sa cíti "oveľa lepšie, než čakala"."Ak má človek nejaký systém, pokojný prístup a pozitívny postoj, potom je možné mať naozaj skvelý život aj s takou veľkou kopou detí," uviedla Clarkeová."Plánovali sme ôsme dieťa, ale ukázalo sa, že ich je viac," dodala v nemocnici po boku britského manžela Vincea.Novorodenci dostali mená Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose a Henry James.Matka považuje svoje tehotenstvo za "zázrak". Pravdepodobnosť počatia pätorčiat je jedna k 52 miliónom."Ako matematička mám takýto druh štatistík rada," povedala Clarkeová. "Mali sme väčšiu šancu vyhrať v lotérii než splodiť takýto húf detí," vyhlásila.Ďalšie deti Clarkeovcov majú od desať mesiacov do 12 rokov a sú medzi nimi aj dva páry dvojčiat."Dúfame, že dospejeme k tomu radostnému momentu, keď deti prepustíme z nemocnice," povedal šéf neonatologického oddelenia nemocnice Ryszard Lauterbach.