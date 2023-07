Helfest zverejnil kompletný program. Tromfnú Zdob si Zdub v živelnosti Heľenine Oči?

Nejedno divoké srdce poskočí

Festival sa dočká vlastnej piesne na pokračovanie

2.7.2023 (SITA.sk) - Unikátny festival Helfest, ktorý svoju premiéru zažije už 2. septembra 2023 v Prešove, odokrýva všetky karty, na ktoré organizátor podujatia, kapela Heľenine Oči , vsadil.K niekoľkým desiatkami účinkujúcim, ktorí sú už nejaký ten piatok známi a ktorí to rozbalia až na šiestich rôznych pódiách, pribudli vskutku zaujímavé mená, ktoré idú ruka v ruke so živelnosťou Heľeniných Očí. Vďaka oneskorenej reakcii manažmentu jedného z vystupujúcich, si návštevníci užijú o jednu parádnu show navyše.K potvrdeniu a následnému ohláseniu dvoch nových zahraničných interpretov sa viaže jedna mini motanička, ktorá pre návštevníkov blížiaceho sa podujatia, v konečnom dôsledku vypálila ako absolútna pecka.„Keď sme sa rozhodli organizovať festival, hneď som vedel, že na prvý ročník chcem osloviť jednu konkrétnu kapelu," približuje začiatok príbehu Martin Mihalčín, líder kapely Heľenine Oči a hlavný organizátor Helfestu v jednom.„Oslovil som ich teda hneď začiatkom roka. Komunikovali sme spolu, ale do konca júna som ešte nemal podpísanú zmluvu. Keďže sme už museli začať s promom, oslovil som teda kapelu inú, ktorú som mal pripravenú na budúcoročný booking, americko-českú legendu N.O.H.A. Komunikácia prebehla výborne a profesionálne a rýchlo sme sa dohodli. Na našom festivale teda vystúpi N.O.H.A., perfektná hudobná skupina hrajúca fúziu drum and bass a world music," oznamuje Mihalčín skvelú správu.„Ako naschvál, o tri hodiny neskôr prišiel mail, a teraz vám to už môžem prezradiť, že svoju účasť zmluvne potvrdilo výborné moldavské zoskupenie Zdob si Zdub. K výzve sme sa postavili čelom a upravili line-up tak, aby si návštevníci festivalu užili jedného aj druhého zahraničného účinkujúceho," dopĺňa organizátor festivalu správu, pri čítaní ktorej poskočí nejedno divoké srdce.Chalani z Heľeniných Očí sa s ďalšou veselou partičkou Zdob si Zdub poznajú aj osobne. „Stretli sme sa minulý rok na jednom výbornom rockovom festivale, kde sme hrali. Chalani majú fakt nadupaný koncertný program, ktorý som si užil naplno a práve vtedy som sa rozhodol, že ich musím osloviť, aby túto show ukázali návštevníkom Helfestu," prezradil spevák, kedy sa zrodila myšlienka zaradiť túto živelnú kapelu do programu pilotného ročníka Helfestu.Okrem dvoch, vskutku zvučných mien, pribudlo i niekoľko ďalších noviniek. Na prešovskom kúpalisku Delňa sa v prvú septembrovú sobotu predstaví aj Tabu, poľská kapela hrajúca dynamické SKA, či domáce kapely Pekelné Kone, Kráter Kartel, Akustika a mnoho ďalších.„Rozhodli sme sa, že náš novovznikajúci festival si zaslúži mať vlastnú pesničku," hovorí Martin Mihalčín . Pieseň sa aktuálne mixuje v štúdiu u Martina Migaša v Prešove a svetlo sveta uzrie už čoskoro! „Pre tento rok som zvolil spoluprácu na piesni s pánmi z Ultrazvuku, s rapermi Vecom, Tonom S.. A jednu časť narapoval aj Zverina. Táto spoločná pieseň má názov Helfest 2023 a je to šupa."Keďže Helfest nebude len jednorazová záležitosť, chalani plánujú aj ďalšie ročníky. I hymna festivalu sa dočká svojho pokračovania. „Vymyslel som to tak, že každý rok budeme meniť slohy tejto pesničky. Oslovím niekoho z účastníkov momentálneho ročníka festivalu na spoluprácu. Táto pesnička proste bude patriť napevno k tomuto podujatiu. Po skončení festivalu ju taktiež chceme použiť ako pieseň do aftermovie videa z Helfestu," vysvetľuje šéfko podujatia unikátny nápad.Vďaka šiestim pódiám bude z Delne počuť hudbu rôznych žánrov, ale aj hovoreného slova. Rekapituláciu a opätovné spomenutie si zaslúžia i vystupujúci, ktorých Martin Mihalčín postupne ohlasoval a sú obrovským ťahačom multižánrového podujatia. Patria medzi ne, samozrejme, tí, čo to celé spískali - Heľenine Oči, sekundovať im budú Horkýže Slíže. Až z Rumunska pricestujú Dirty Shirt & Transylvynian Folkcore Orchestra.Slovenské reggae ponúknu Medial Banana, milovníkov tvrdšej muziky poteší Slobodná Európa a Bijouterrier. O pozornosť sa prihlásia aj BDHS, Malalata, Saprophyte. Na tanečnú nôtu zahrajú DJ Rado Mešša či Michal Frank. Zaznejú aj vlastné projekty členov HO – Momentum&LowEtone a projekt gitaristu Jakuba Tirča-IONS.Hovorené slovo bude znieť z Jojka Story Stage. Po prvý raz v histórii sa na festivale vôbec uskutoční LIVE Inkognito z dielne TV JOJ. Diváci budú môcť naživo zažiť humor Vlada Voštinára, Michala Hudáka, Mariána Čekovského, Juraja Šoka Tabačka a Tomáša Hudáka.Pri tomto pódiu budú prebiehať autogramiády účinkujúcich a hercov zo seriálov TV Joj. Predstaví sa aj ostrieľaná dvojica podcasterov Lužifčák, podcast Otca ti naháňam alebo Moja muzika. Následne sa strhne na pódiu Bad Taste Party – kde budú znieť len tie “najhoršie hity”. Návštevníci festivalu si však budú môcť vybrať, na akú afterku sa vydať.V ponuke je ich hneď niekoľko a to: 3XIT Party pod taktovkou domácej DJ legendy Petra Migaša, Back2love DJ Set Radio Grooves CS Party či 263 Party. „Okrem už spomínaného programu sa snažíme o vylepšenie vizuálnej stránky priestoru. To už ale budú musieť zažiť návštevníci na vlastnej koži a následne zhodnotiť, aký pocit majú z priestoru a organizácie Helfestu," hovorí Martin Mihalčín a dodáva, že festival poteší nie len sluch, ale aj ďalšie zmysly.„Veľmi sa chcem poďakovať za dôveru našim fanúšikom aj fanúšikom festivalu. Je to novovznikajúci festival a teší nás podpora, ktorú nám ukazujú v predpredaji. Momentálne máme predaných viac ako polovicu kapacity vstupeniek. Očakávame, že celková kapacita 5000 divákov bude čoskoro vypredaná," teší sa spevák priazni fanúšikov. Limitovaný počet vstupeniek je dostupný v sieti. „Namiesto klasického pozvania vám len poviem: Sme do vás," odkazuje frontman Heľeniných Očí na záver.