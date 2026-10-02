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Henkel Global Business Solutions+ opäť patrí medzi 20 svetových lídrov v oblasti zdieľaných služieb
Expertná sieť Henkel Global Business Solutions+ (GBS+) sa v roku 2026 opäť zaradila medzi svetovú špičku v oblasti zdieľaných služieb. V jubilejnom desiatom ročníku štúdie TOP 20 ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Expertná sieť Henkel Global Business Solutions+ (GBS+) sa v roku 2026 opäť zaradila medzi svetovú špičku v oblasti zdieľaných služieb.
V jubilejnom desiatom ročníku štúdie TOP 20 najoceňovanejších organizácií zdieľaných a globálnych biznis služieb na svete uspela spolu so spoločnosťami ako Bosch, Siemens, Mastercard či Novo Nordisk. Ocenenie udeľuje SSON Research & Analytics, výskumná a analytická divízia siete Shared Services & Outsourcing Network. Významný podiel na výsledku má aj GBS⁺ Bratislava, ktorá je najväčšou expertnou pobočkou Henkel GBS⁺ na svete a v tomto roku si pripomína dvadsať rokov od svojho vzniku.
Do hodnotenia sa v roku 2026 mohli zapojiť organizácie zdieľaných a globálnych biznis služieb z celého sveta. O výsledku rozhodovala analýza kľúčových ukazovateľov nákladov, kvality, času a efektívnosti. Posudzoval sa aj model poskytovania služieb, digitálny ekosystém a konkrétne dosiahnuté výsledky. Rebríček tak nehodnotí iba ambície či plány, ale preukázateľnú výkonnosť organizácií.
Tohtoročný benchmarking zahŕňal 110 ukazovateľov v 14 oblastiach – od automatizácie, financií a účtovníctva, HR a manažmentu talentov cez zákaznícky servis, mzdy a správu kmeňových dát až po nákup a dodávateľský reťazec. Oproti minulosti pribudlo 56 nových metrík, najmä v oblasti automatizácie, správy kmeňových dát, nákupu a dodávateľského reťazca. Výsledky organizácií SSON porovnávala na globálnej aj regionálnej úrovni.
"Štúdia TOP 20 je postavená predovšetkým na porovnateľnej výkonnosti. Ocenené organizácie preukázali stabilne silné prevádzkové výsledky v ukazovateľoch, na ktorých záleží – od nákladov a efektívnosti až po kvalitu a produktivitu. Ich výsledky ukazujú, čo môžu vysoko výkonné centrá zdieľaných a globálnych biznis služieb dosiahnuť," uviedla Naomi Secor, Global Managing Director SSON Research & Analytics.
Štúdia hodnotí Henkel GBS+ ako jednu organizáciu. Tvorí ju sedem lokalít, vlastné pobočky v Bratislave, Káhire, Manile, Mexiku a Šanghaji a externé pracoviská v Bangalúre a Daliane, spolu s viac ako 3 500 zamestnancami. Zabezpečuje riešenia pre všetky obchodné divízie a funkčné oblasti naprieč celým hodnotovým reťazcom, vo všetkých časových pásmach a jazykových kombináciách.
Oblasti, ktoré štúdia SSON skúma najpodrobnejšie, sa pritom prekrývajú s dlhodobými prioritami GBS+. Sieť sa sústreďuje na využitie umelej inteligencie a analytiky, na riadenie digitálnych procesov a na jednoduché, rýchle a efektívne fungovanie operácií.
"Opätovné zaradenie medzi TOP 20 je pre celý tím Henkel GBS+ významným momentom. Som hrdý na profesionalitu, odhodlanie a výsledky našich kolegýň a kolegov, ktorí každý deň podporujú fungovanie spoločnosti Henkel naprieč krajinami aj celým hodnotovým reťazcom. Ďakujem všetkým za mimoriadne nasadenie a úsilie neustále sa zlepšovať. To, čo sme spoločne dosiahli, nás o to viac motivuje do ďalšej práce," uviedol Roland Haefs, Corporate Vice President Global Business Solutions+ v spoločnosti Henkel.
Pre pobočku GBS+ Bratislava prichádza ocenenie v roku jej dvadsiatych narodenín. Za ten čas sa zmenil nielen rozsah pobočky, ale predovšetkým charakter jej práce. V roku 2006 začínala ako Centrum zdieľaných služieb s dvadsiatimi ľuďmi a transakčnými finančnými úlohami. Premenovanie na Global Business Solutions+ v roku 2021 už odrážalo posun k expertným riešeniam pre celú skupinu Henkel. Dnes v Bratislave pracuje približne 1 800 odborníkov poskytujúcich služby vo viac ako 30 jazykoch.
Ťažisko práce sa medzitým presunulo od rutinných úloh k poradenstvu, nastavovaniu procesov, dátovej analytike a automatizácii. Bratislavské tímy zastrešujú financie, marketing, ľudské zdroje, IT, nákup, zákaznícky servis, správu kmeňových dát, regulačné záležitosti aj dodávateľský reťazec a ich súčasťou sú aj dátoví vedci či digitálni špecialisti.
Silné výsledky dosahuje GBS+ Bratislava aj v oblasti HR a manažmentu talentov, ktorú štúdia SSON hodnotí. Spoločnosť Henkel Slovensko si v tejto oblasti pripísala už deväť po sebe idúcich víťazstiev v ankete Najzamestnávateľ v kategórii Centrá zdieľaných služieb. Opakovane získala aj ocenenie Zdravá firma roka a uspela v mnohých domácich aj medzinárodných komunikačných súťažiach. Dvadsiate výročie GBS+ Bratislava zároveň završuje jubilejný rok, v ktorom Henkel oslavuje 150 rokov od svojho založenia a Henkel Slovensko 35 rokov pôsobenia na Slovensku.
Rebríček TOP 20 Most Admired SSO/GBS zostavuje SSON Research & Analytics, výskumná a analytická divízia siete Shared Services & Outsourcing Network. Výsledky vyhlásila v roku 2026 po desiaty raz. Hodnotenie vychádza z anonymizovaných a agregovaných benchmarkingových dát a porovnáva výkonnosť organizácií zdieľaných a globálnych biznis služieb v kľúčových prevádzkových oblastiach.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Henkel Global Business Solutions+ opäť patrí medzi 20 svetových lídrov v oblasti zdieľaných služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
V jubilejnom desiatom ročníku štúdie TOP 20 najoceňovanejších organizácií zdieľaných a globálnych biznis služieb na svete uspela spolu so spoločnosťami ako Bosch, Siemens, Mastercard či Novo Nordisk. Ocenenie udeľuje SSON Research & Analytics, výskumná a analytická divízia siete Shared Services & Outsourcing Network. Významný podiel na výsledku má aj GBS⁺ Bratislava, ktorá je najväčšou expertnou pobočkou Henkel GBS⁺ na svete a v tomto roku si pripomína dvadsať rokov od svojho vzniku.
Do hodnotenia sa v roku 2026 mohli zapojiť organizácie zdieľaných a globálnych biznis služieb z celého sveta. O výsledku rozhodovala analýza kľúčových ukazovateľov nákladov, kvality, času a efektívnosti. Posudzoval sa aj model poskytovania služieb, digitálny ekosystém a konkrétne dosiahnuté výsledky. Rebríček tak nehodnotí iba ambície či plány, ale preukázateľnú výkonnosť organizácií.
Tohtoročný benchmarking zahŕňal 110 ukazovateľov v 14 oblastiach – od automatizácie, financií a účtovníctva, HR a manažmentu talentov cez zákaznícky servis, mzdy a správu kmeňových dát až po nákup a dodávateľský reťazec. Oproti minulosti pribudlo 56 nových metrík, najmä v oblasti automatizácie, správy kmeňových dát, nákupu a dodávateľského reťazca. Výsledky organizácií SSON porovnávala na globálnej aj regionálnej úrovni.
"Štúdia TOP 20 je postavená predovšetkým na porovnateľnej výkonnosti. Ocenené organizácie preukázali stabilne silné prevádzkové výsledky v ukazovateľoch, na ktorých záleží – od nákladov a efektívnosti až po kvalitu a produktivitu. Ich výsledky ukazujú, čo môžu vysoko výkonné centrá zdieľaných a globálnych biznis služieb dosiahnuť," uviedla Naomi Secor, Global Managing Director SSON Research & Analytics.
Ocenenie patrí celej globálnej sieti
Štúdia hodnotí Henkel GBS+ ako jednu organizáciu. Tvorí ju sedem lokalít, vlastné pobočky v Bratislave, Káhire, Manile, Mexiku a Šanghaji a externé pracoviská v Bangalúre a Daliane, spolu s viac ako 3 500 zamestnancami. Zabezpečuje riešenia pre všetky obchodné divízie a funkčné oblasti naprieč celým hodnotovým reťazcom, vo všetkých časových pásmach a jazykových kombináciách.
Oblasti, ktoré štúdia SSON skúma najpodrobnejšie, sa pritom prekrývajú s dlhodobými prioritami GBS+. Sieť sa sústreďuje na využitie umelej inteligencie a analytiky, na riadenie digitálnych procesov a na jednoduché, rýchle a efektívne fungovanie operácií.
"Opätovné zaradenie medzi TOP 20 je pre celý tím Henkel GBS+ významným momentom. Som hrdý na profesionalitu, odhodlanie a výsledky našich kolegýň a kolegov, ktorí každý deň podporujú fungovanie spoločnosti Henkel naprieč krajinami aj celým hodnotovým reťazcom. Ďakujem všetkým za mimoriadne nasadenie a úsilie neustále sa zlepšovať. To, čo sme spoločne dosiahli, nás o to viac motivuje do ďalšej práce," uviedol Roland Haefs, Corporate Vice President Global Business Solutions+ v spoločnosti Henkel.
Dvadsať rokov GBS+ Bratislava: od transakcií k expertíze
Pre pobočku GBS+ Bratislava prichádza ocenenie v roku jej dvadsiatych narodenín. Za ten čas sa zmenil nielen rozsah pobočky, ale predovšetkým charakter jej práce. V roku 2006 začínala ako Centrum zdieľaných služieb s dvadsiatimi ľuďmi a transakčnými finančnými úlohami. Premenovanie na Global Business Solutions+ v roku 2021 už odrážalo posun k expertným riešeniam pre celú skupinu Henkel. Dnes v Bratislave pracuje približne 1 800 odborníkov poskytujúcich služby vo viac ako 30 jazykoch.
Ťažisko práce sa medzitým presunulo od rutinných úloh k poradenstvu, nastavovaniu procesov, dátovej analytike a automatizácii. Bratislavské tímy zastrešujú financie, marketing, ľudské zdroje, IT, nákup, zákaznícky servis, správu kmeňových dát, regulačné záležitosti aj dodávateľský reťazec a ich súčasťou sú aj dátoví vedci či digitálni špecialisti.
Silné výsledky dosahuje GBS+ Bratislava aj v oblasti HR a manažmentu talentov, ktorú štúdia SSON hodnotí. Spoločnosť Henkel Slovensko si v tejto oblasti pripísala už deväť po sebe idúcich víťazstiev v ankete Najzamestnávateľ v kategórii Centrá zdieľaných služieb. Opakovane získala aj ocenenie Zdravá firma roka a uspela v mnohých domácich aj medzinárodných komunikačných súťažiach. Dvadsiate výročie GBS+ Bratislava zároveň završuje jubilejný rok, v ktorom Henkel oslavuje 150 rokov od svojho založenia a Henkel Slovensko 35 rokov pôsobenia na Slovensku.
O hodnotení TOP 20
Rebríček TOP 20 Most Admired SSO/GBS zostavuje SSON Research & Analytics, výskumná a analytická divízia siete Shared Services & Outsourcing Network. Výsledky vyhlásila v roku 2026 po desiaty raz. Hodnotenie vychádza z anonymizovaných a agregovaných benchmarkingových dát a porovnáva výkonnosť organizácií zdieľaných a globálnych biznis služieb v kľúčových prevádzkových oblastiach.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Henkel Global Business Solutions+ opäť patrí medzi 20 svetových lídrov v oblasti zdieľaných služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
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