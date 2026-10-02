Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 2.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Levoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Henkel Global Business Solutions+ opäť patrí medzi 20 svetových lídrov v oblasti zdieľaných služieb


Tagy: Henkel Global Business Solutions Ocenenie PR

Expertná sieť Henkel Global Business Solutions+ (GBS+) sa v roku 2026 opäť zaradila medzi svetovú špičku v oblasti zdieľaných služieb. V jubilejnom desiatom ročníku štúdie TOP 20 ...



Zdieľať
new project 1 676x444 2.10.2026 (SITA.sk) - Expertná sieť Henkel Global Business Solutions+ (GBS+) sa v roku 2026 opäť zaradila medzi svetovú špičku v oblasti zdieľaných služieb.


V jubilejnom desiatom ročníku štúdie TOP 20 najoceňovanejších organizácií zdieľaných a globálnych biznis služieb na svete uspela spolu so spoločnosťami ako Bosch, Siemens, Mastercard či Novo Nordisk. Ocenenie udeľuje SSON Research & Analytics, výskumná a analytická divízia siete Shared Services & Outsourcing Network. Významný podiel na výsledku má aj GBS⁺ Bratislava, ktorá je najväčšou expertnou pobočkou Henkel GBS⁺ na svete a v tomto roku si pripomína dvadsať rokov od svojho vzniku.

Do hodnotenia sa v roku 2026 mohli zapojiť organizácie zdieľaných a globálnych biznis služieb z celého sveta. O výsledku rozhodovala analýza kľúčových ukazovateľov nákladov, kvality, času a efektívnosti. Posudzoval sa aj model poskytovania služieb, digitálny ekosystém a konkrétne dosiahnuté výsledky. Rebríček tak nehodnotí iba ambície či plány, ale preukázateľnú výkonnosť organizácií.

Tohtoročný benchmarking zahŕňal 110 ukazovateľov v 14 oblastiach – od automatizácie, financií a účtovníctva, HR a manažmentu talentov cez zákaznícky servis, mzdy a správu kmeňových dát až po nákup a dodávateľský reťazec. Oproti minulosti pribudlo 56 nových metrík, najmä v oblasti automatizácie, správy kmeňových dát, nákupu a dodávateľského reťazca. Výsledky organizácií SSON porovnávala na globálnej aj regionálnej úrovni.

"Štúdia TOP 20 je postavená predovšetkým na porovnateľnej výkonnosti. Ocenené organizácie preukázali stabilne silné prevádzkové výsledky v ukazovateľoch, na ktorých záleží – od nákladov a efektívnosti až po kvalitu a produktivitu. Ich výsledky ukazujú, čo môžu vysoko výkonné centrá zdieľaných a globálnych biznis služieb dosiahnuť," uviedla Naomi Secor, Global Managing Director SSON Research & Analytics.

Ocenenie patrí celej globálnej sieti


Štúdia hodnotí Henkel GBS+ ako jednu organizáciu. Tvorí ju sedem lokalít, vlastné pobočky v Bratislave, Káhire, Manile, Mexiku a Šanghaji a externé pracoviská v Bangalúre a Daliane, spolu s viac ako 3 500 zamestnancami. Zabezpečuje riešenia pre všetky obchodné divízie a funkčné oblasti naprieč celým hodnotovým reťazcom, vo všetkých časových pásmach a jazykových kombináciách.

Oblasti, ktoré štúdia SSON skúma najpodrobnejšie, sa pritom prekrývajú s dlhodobými prioritami GBS+. Sieť sa sústreďuje na využitie umelej inteligencie a analytiky, na riadenie digitálnych procesov a na jednoduché, rýchle a efektívne fungovanie operácií.

"Opätovné zaradenie medzi TOP 20 je pre celý tím Henkel GBS+ významným momentom. Som hrdý na profesionalitu, odhodlanie a výsledky našich kolegýň a kolegov, ktorí každý deň podporujú fungovanie spoločnosti Henkel naprieč krajinami aj celým hodnotovým reťazcom. Ďakujem všetkým za mimoriadne nasadenie a úsilie neustále sa zlepšovať. To, čo sme spoločne dosiahli, nás o to viac motivuje do ďalšej práce," uviedol Roland Haefs, Corporate Vice President Global Business Solutions+ v spoločnosti Henkel.

Dvadsať rokov GBS+ Bratislava: od transakcií k expertíze


Pre pobočku GBS+ Bratislava prichádza ocenenie v roku jej dvadsiatych narodenín. Za ten čas sa zmenil nielen rozsah pobočky, ale predovšetkým charakter jej práce. V roku 2006 začínala ako Centrum zdieľaných služieb s dvadsiatimi ľuďmi a transakčnými finančnými úlohami. Premenovanie na Global Business Solutions+ v roku 2021 už odrážalo posun k expertným riešeniam pre celú skupinu Henkel. Dnes v Bratislave pracuje približne 1 800 odborníkov poskytujúcich služby vo viac ako 30 jazykoch.

Ťažisko práce sa medzitým presunulo od rutinných úloh k poradenstvu, nastavovaniu procesov, dátovej analytike a automatizácii. Bratislavské tímy zastrešujú financie, marketing, ľudské zdroje, IT, nákup, zákaznícky servis, správu kmeňových dát, regulačné záležitosti aj dodávateľský reťazec a ich súčasťou sú aj dátoví vedci či digitálni špecialisti.

Silné výsledky dosahuje GBS+ Bratislava aj v oblasti HR a manažmentu talentov, ktorú štúdia SSON hodnotí. Spoločnosť Henkel Slovensko si v tejto oblasti pripísala už deväť po sebe idúcich víťazstiev v ankete Najzamestnávateľ v kategórii Centrá zdieľaných služieb. Opakovane získala aj ocenenie Zdravá firma roka a uspela v mnohých domácich aj medzinárodných komunikačných súťažiach. Dvadsiate výročie GBS+ Bratislava zároveň završuje jubilejný rok, v ktorom Henkel oslavuje 150 rokov od svojho založenia a Henkel Slovensko 35 rokov pôsobenia na Slovensku.

O hodnotení TOP 20


Rebríček TOP 20 Most Admired SSO/GBS zostavuje SSON Research & Analytics, výskumná a analytická divízia siete Shared Services & Outsourcing Network. Výsledky vyhlásila v roku 2026 po desiaty raz. Hodnotenie vychádza z anonymizovaných a agregovaných benchmarkingových dát a porovnáva výkonnosť organizácií zdieľaných a globálnych biznis služieb v kľúčových prevádzkových oblastiach.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Henkel Global Business Solutions+ opäť patrí medzi 20 svetových lídrov v oblasti zdieľaných služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Henkel Global Business Solutions Ocenenie PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SaS kritizuje koalíciu pred rokovaním o rozpočte, Gröhling hovorí o kupovaní hlasov
<< predchádzajúci článok
Kontroly na slovensko-rakúskych hraniciach zostanú do polovice marca; presunuli sa do vnútrozemia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 