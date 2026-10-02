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02. októbra 2026
Kontroly na slovensko-rakúskych hraniciach zostanú do polovice marca; presunuli sa do vnútrozemia
Policajti a vojaci môžu cestujúcich kontrolovať až 30 kilometrov od hraníc, doklady preto treba mať fyzicky pri sebe. Rakúsko predĺžilo kontroly na vnútorných schengenských ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Policajti a vojaci môžu cestujúcich kontrolovať až 30 kilometrov od hraníc, doklady preto treba mať fyzicky pri sebe.
Pevné stanovištia na priechodoch, ako sú Nickelsdorf či Spielfeld, prestali fungovať 15. septembra.
Rakúska polícia a armáda teraz môžu kontrolovať vozidlá až 30 kilometrov vo vnútrozemí Rakúska, napríklad na čerpacích staniciach, odpočívadlách či vedľajších cestách.
Pre cestujúcich zo Slovenska to znamená, že sa nemusia zdržať priamo na hranici, kontrola ich však môže čakať neskôr.
Na trase medzi Bratislavou a Viedňou sa opatrenia týkajú aj priechodu Petržalka – Berg a diaľnice A6.
Kontroly sú oficiálne zavedené podľa Schengenského hraničného kódexu, ktorý členským štátom umožňuje pri vážnom ohrození verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach.
Majú však zostať výnimočným opatrením, používaným iba v nevyhnutnom rozsahu a počas nevyhnutného obdobia.
Európska komisia (EK) v júni uznala bezpečnostné a migračné dôvody uvádzané Viedňou, zároveň však konštatovala, že Rakúsko neposkytlo dostatok údajov na presvedčivé zdôvodnenie rozsahu a dĺžky kontrol.
Odporučila preto intenzívnejšie využívať policajnú spoluprácu, spoločné hliadky a technologické riešenia a smerovať k postupnému rušeniu kontrol.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z roku 2022 navyše stanovil, že opakované predlžovanie kontrol na základe rovnakej hrozby má zákonné limity.
Od roku 2024 však platí novelizovaný Schengenský hraničný kódex, podľa ktorého sa súčasné rakúske opatrenia posudzujú.
Viedeň kontroly zdôvodňuje nelegálnou migráciou, prevádzačstvom, bezpečnostnými dôsledkami vojny na Ukrajine a nestabilitou na Blízkom východe.
Zdroj: SITA.sk - Kontroly na slovensko-rakúskych hraniciach zostanú do polovice marca; presunuli sa do vnútrozemia © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakúsko predĺžilo kontroly na vnútorných schengenských hraniciach so Slovenskom, Českom, Maďarskom a Slovinskom do 15. marca 2027, informoval portál ETIAS Pro. Namiesto pevných kontrolných stanovíšť však pohraničie strážia mobilné hliadky.
Pevné stanovištia na priechodoch, ako sú Nickelsdorf či Spielfeld, prestali fungovať 15. septembra.
Kontroly až 30 km za hranicami
Rakúska polícia a armáda teraz môžu kontrolovať vozidlá až 30 kilometrov vo vnútrozemí Rakúska, napríklad na čerpacích staniciach, odpočívadlách či vedľajších cestách.
Pre cestujúcich zo Slovenska to znamená, že sa nemusia zdržať priamo na hranici, kontrola ich však môže čakať neskôr.
Na trase medzi Bratislavou a Viedňou sa opatrenia týkajú aj priechodu Petržalka – Berg a diaľnice A6.
Schengenský kódex
Kontroly sú oficiálne zavedené podľa Schengenského hraničného kódexu, ktorý členským štátom umožňuje pri vážnom ohrození verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach.
Majú však zostať výnimočným opatrením, používaným iba v nevyhnutnom rozsahu a počas nevyhnutného obdobia.
Bezpečnostné dôvody
Európska komisia (EK) v júni uznala bezpečnostné a migračné dôvody uvádzané Viedňou, zároveň však konštatovala, že Rakúsko neposkytlo dostatok údajov na presvedčivé zdôvodnenie rozsahu a dĺžky kontrol.
Odporučila preto intenzívnejšie využívať policajnú spoluprácu, spoločné hliadky a technologické riešenia a smerovať k postupnému rušeniu kontrol.
Zákonné limity
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z roku 2022 navyše stanovil, že opakované predlžovanie kontrol na základe rovnakej hrozby má zákonné limity.
Od roku 2024 však platí novelizovaný Schengenský hraničný kódex, podľa ktorého sa súčasné rakúske opatrenia posudzujú.
Viedeň kontroly zdôvodňuje nelegálnou migráciou, prevádzačstvom, bezpečnostnými dôsledkami vojny na Ukrajine a nestabilitou na Blízkom východe.
Zdroj: SITA.sk - Kontroly na slovensko-rakúskych hraniciach zostanú do polovice marca; presunuli sa do vnútrozemia © SITA Všetky práva vyhradené.
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