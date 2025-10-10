Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.10.2025
 24hod.sk    Tlačové správy

Henkel Slovensko a Henkel ČR oznamujú zmenu na pozícii marketingovej manažérky


Tagy: Henkel Slovensko PR

Doterajšia marketingová manažérka Ing. Jana Očadlíková, ktorá v Henkel pôsobí už viac ako 25 rokov, odchádza na novú pozíciu Head of Brand Steering HDW/HSC EU. Jej nástupkyňou sa stáva Ing. Marie ...



1. marie hobzova 676x451 10.10.2025 (SITA.sk) - Doterajšia marketingová manažérka Ing. Jana Očadlíková, ktorá v Henkel pôsobí už viac ako 25 rokov, odchádza na novú pozíciu Head of Brand Steering HDW/HSC EU. Jej nástupkyňou sa stáva Ing. Marie Hobzová, skúsená líderka s takmer 16-ročnou kariérou v spoločnosti Henkel, ktorá do funkcie nastupuje od 1. októbra 2025.

Na pozíciu novej marketingovej riaditeľky nastúpi Marie Hobzová


Marie Hobzová prináša do vedenia marketingu CZ/SK rozsiahle skúsenosti z oblasti e-commerce, digitálneho marketingu a category manažmentu. Posledné dva roky pôsobila ako Head of eCommerce Europe so sídlom v Prahe a vo Viedni, kde viedla európsky tím a nastavovala stratégiu pre online predaj. Predtým zastávala viacero kľúčových pozícií v rámci Henkel CZ/SK, napríklad Head of Commercial Excellence, Head of CM & NRM & Digital & E-commerce, či Senior Brand Manager pre značky ako Somat, Pur, Bref či Clin.

"Som nadšená, že môžem viesť marketingový tím v Česku a na Slovensku práve v tomto období, keď sa dynamicky mení správanie spotrebiteľov a digitalizácia otvára nové možnosti pre značky Henkel. Mojím cieľom je posilniť naše značky na trhu a podporiť ďalší rast," uviedla Marie Hobzová.

Jana Očadlíková nastúpi na novú pozíciu Head of Brand Steering HDW/HSC EU



Jana Očadlíková je jednou zo skúsených manažérok v rámci Henkel Slovensko a Henkel ČR. Do spoločnosti nastúpila už v roku 1997 a počas viac ako dvoch dekád zastávala postupne pozície Brand Managera, Category Managera Laundry&Home Care a Head of Marketing Laundry&Home Care v Česku a na Slovensku. Od roku 2023, po zlúčení obchodných divízií Laundry & Home Care a Beauty Care, pôsobila ako Head of Marketing Consumer Brands CZ/SK. V tejto funkcii koordinovala marketingové aktivity pre rozšírené portfólio značiek a podporovala transformáciu spoločnosti na novú organizačnú štruktúru.

"Henkel pre mňa vždy znamenal nielen profesionálne zázemie, ale aj priestor na osobný rast. Som hrdá, že som mohla stáť pri transformácii a posilnení našich značiek na trhu. Verím, že Marie s tímom úspešne nadviaže na dosiahnuté výsledky," povedala Jana Očadlíková.

Tento personálny presun je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti Henkel, ktorá podporuje rozvoj talentov a ponúka manažérom možnosti medzinárodného kariérneho rastu. Očakáva sa, že skúsenosti Marie Hobzovej v digitálnom a e-commerce prostredí prinesú nové impulzy pre marketingové aktivity na českom a slovenskom trhu, pričom Jana Očadlíková bude zo svojej novej pozície posilňovať značky Henkel na európskej úrovni.

"Som úprimne rád, že sa Maria stáva súčasťou nášho česko-slovenského tímu. Jej skúsenosti a energia budú prínosom pre marketing Henkel Consumer Brands. Zároveň mám veľkú radosť z úspechu Jany Očadlíkovej, ktorá postupuje do európskej štruktúry – je to potvrdenie kvality a ambícií talentov z Česka a Slovenska," uviedol Roman Kýr, generálny manažér divízie Henkel Consumer Brands pre Slovensko a Česko.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Henkel Slovensko a Henkel ČR oznamujú zmenu na pozícii marketingovej manažérky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Henkel Slovensko PR
