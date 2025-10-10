Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

10. októbra 2025

Juraj Štaffa je novým členom Rady STVR, Šimkovičovej ministerstvo víta jeho odborný prínos


Výberové konanie na člena Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) bolo úspešne ukončené, komisia jednomyseľne odporučila Juraja Štaffu.



rtvs 676x450 10.10.2025 (SITA.sk) - Výberové konanie na člena Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) bolo úspešne ukončené, komisia jednomyseľne odporučila Juraja Štaffu. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, výberové konanie sa na Ministerstve kultúry (MK) SR konalo 7. októbra.

Presvedčil aj bohatým životopisom


Výberová komisia jednomyseľne odporučila Juraja Štaffu, ktorý splnil všetky zákonom stanovené podmienky a predložil koncepciu rozvoja verejnoprávneho vysielateľa s dôrazom na kvalitu výstupov verejnej služby," uviedla Demková.

Štaffa vo svojej koncepcii uviedol, že ako člen Rady STVR by pri posudzovaní strategických dokumentov, programových plánov a finančných správ dôsledne prihliadal na to, aby sa rozvoj verejnoprávneho vysielateľa smeroval k posilňovaniu plurality, podpore domácej tvorby, vyváženému športovému pokrytiu, ale aj rozširovaniu digitálnych platforiem a aktívnemu využívaniu spätnej väzby od občanov.

Podľa Demkovej slov komisiu presvedčil aj bohatým životopisom. „Popri podnikateľskej činnosti sa dlhodobo venuje kultúre – je členom Spolku slovenských spisovateľov, publicistom, autorom románov Mať rád nestačí a trilógie Žoldnier, Monte Carlo a Orión. Ako básnik zaujal zbierkami Nevera, Šifry, Láska z mobilu a ďalšími," priblížila.

Víta odborný prínos


Doplnila, že rezort kultúry víta Štaffov odborný prínos a verí, že jeho pôsobenie v Rade STVR prispeje k posilneniu verejnoprávneho vysielania na Slovensku.

V Rade STVR v ostatných mesiacoch chýbal jeden z členov menovaných ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS), vzhľadom na to, že jej nominant Jozef Krošlák zomrel začiatkom tohtoročného júla. Krošlák bol i predsedom rady verejnoprávneho telerozhlasu.


Zdroj: SITA.sk - Juraj Štaffa je novým členom Rady STVR, Šimkovičovej ministerstvo víta jeho odborný prínos © SITA Všetky práva vyhradené.

