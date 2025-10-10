Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. októbra 2025

USA si neželajú, aby čínske aerolinky pri spojení s Amerikou využívali ruský vzdušný priestor


Tagy: americko-čínske vzťahy letecké spoločnosti

Spojené štáty chcú, aby čínske letecké spoločnosti pri letoch na americké letiská a z nich nemohli používať ruský vzdušný priestor. Ministerstvo dopravy USA vo štvrtok v predbežnom nariadení uviedlo, že si ...



Zdieľať
gettyimages 2157559436 676x451 10.10.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty chcú, aby čínske letecké spoločnosti pri letoch na americké letiská a z nich nemohli používať ruský vzdušný priestor. Ministerstvo dopravy USA vo štvrtok v predbežnom nariadení uviedlo, že si želá „zabrániť konkurenčnej nerovnováhe medzi americkými a čínskymi leteckými dopravcami v dôsledku nerovnakého prístupu k vzdušnému priestoru tretích krajín“.


Prelet cez Rusko je „najefektívnejšou trasou“ medzi niektorými destináciami v Číne a Spojenými štátmi, ale dokument pripomína, že Rusko „uzavrelo svoj vzdušný priestor pre amerických leteckých dopravcov“ v máji 2022 čiže krátko po invázii Moskvy na Ukrajinu, ktorá viedla k sankciám zo strany USA.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun v piatok na tlačovej konferencii v Pekingu povedal, že americké „obmedzenia prevádzky čínskych leteckých spoločností škodia výmene ľudí medzi týmito dvoma krajinami“.

Dokument amerického ministerstva dopravy uvádza spoločnosti, ktorých by sa jeho rozhodnutie dotklo. Ide o Air China a ďalších šesť čínskych leteckých dopravcov.


Zdroj: SITA.sk - USA si neželajú, aby čínske aerolinky pri spojení s Amerikou využívali ruský vzdušný priestor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-čínske vzťahy letecké spoločnosti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Henkel Slovensko a Henkel ČR oznamujú zmenu na pozícii marketingovej manažérky
<< predchádzajúci článok
Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom. Hudobník na kritiku reagoval vulgárnymi slovami

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 