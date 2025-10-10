|
Piatok 10.10.2025
Meniny má Slavomíra
Archív správ
Denník - Správy
10. októbra 2025
USA si neželajú, aby čínske aerolinky pri spojení s Amerikou využívali ruský vzdušný priestor
Spojené štáty chcú, aby čínske letecké spoločnosti pri letoch na americké letiská a z nich nemohli používať ruský vzdušný priestor. Ministerstvo dopravy USA vo štvrtok v predbežnom nariadení uviedlo, že si ...
10.10.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty chcú, aby čínske letecké spoločnosti pri letoch na americké letiská a z nich nemohli používať ruský vzdušný priestor. Ministerstvo dopravy USA vo štvrtok v predbežnom nariadení uviedlo, že si želá „zabrániť konkurenčnej nerovnováhe medzi americkými a čínskymi leteckými dopravcami v dôsledku nerovnakého prístupu k vzdušnému priestoru tretích krajín“.
Prelet cez Rusko je „najefektívnejšou trasou“ medzi niektorými destináciami v Číne a Spojenými štátmi, ale dokument pripomína, že Rusko „uzavrelo svoj vzdušný priestor pre amerických leteckých dopravcov“ v máji 2022 čiže krátko po invázii Moskvy na Ukrajinu, ktorá viedla k sankciám zo strany USA.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun v piatok na tlačovej konferencii v Pekingu povedal, že americké „obmedzenia prevádzky čínskych leteckých spoločností škodia výmene ľudí medzi týmito dvoma krajinami“.
Dokument amerického ministerstva dopravy uvádza spoločnosti, ktorých by sa jeho rozhodnutie dotklo. Ide o Air China a ďalších šesť čínskych leteckých dopravcov.
Zdroj: SITA.sk - USA si neželajú, aby čínske aerolinky pri spojení s Amerikou využívali ruský vzdušný priestor © SITA Všetky práva vyhradené.
