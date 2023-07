Herci sa nedohodli so štúdiami a streamovacími službami, otázky rokovania sa týkajú platových podmienok i umelej inteligencie

Prvý štrajk od roku 1960

Lepšie platové podmienky

Spomalenie výroby filmov a televíznych seriálov

Herci potrebujú spravodlivé zmluvy

13.7.2023 (SITA.sk) - Odbory zastupujúce filmových a televíznych hercov a herečky nedosiahli dohodu so štúdiami a streamovacími službami. Ich vedenie tak bude ešte vo štvrtok hlasovať o tom, či vstúpia do štrajku.Odborový zväz Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG - AFTRA) vo štvrtok informoval, že jeho vedenie na dnešnom zasadnutí zváži, či sa pridá k už štrajkujúcim scenáristom.Ak sa tak stane, bude to prvý raz od roku 1960, čo štrajkujú herci a scenáristi pracujúci na filmových a televíznych produkciách.Herecká asociácia vydala vo štvrtok v skorých ranných hodinách vyhlásenie, v ktorom oznámila, že lehota na ukončenie rokovaní sa skončila bez uzavretia zmluvy.Vyhlásenie pritom prišlo len niekoľko hodín po vyhlásení tohtoročných nominácií na televízne ceny Emmy. „Spoločnosti sa odmietli zmysluplne angažovať v niektorých témach a v iných nás úplne zablokovali. Kým nebudú rokovať v dobrej viere, nemôžeme sa dohodnúť,“ vyjadrila sa Fran Drescher, ktorá je prezidentkou hereckého združenia.Skupina zastupujúca štúdiá, Aliancia filmových a televíznych producentov (AMPTP), uviedla, že je sklamaná z toho, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu.Ak herci začnú štrajkovať, oficiálne sa pridajú k scenáristom pred štúdiami a miestami nakrúcania v snahe dosiahnuť lepšie podmienky od štúdií a streamovacích gigantov ako sú Netflix Amazon . Asociácia už predtým schválila štrajk takmer 98 percentami hlasov.Členovia asociácie amerických scenáristov (Writers Guild of America - WGA) štrajkujú od začiatku mája, čím spomalili výrobu filmov a televíznych seriálov na oboch amerických pobrežiach a produkčných centrách.Medzi otázky, o ktorých rokujú, patrí neregulované využívanie umelej inteligencie a tiež vplyv na zvyšné odmeny, ktoré priniesol ekosystém streamovania, ktorý sa rozšíril v posledných rokoch.Štrajk hercov by zabránil umelcom pracovať a tiež propagovať už dokončené projekty.Podľa agentúry Associated Press (AP) preto nie je isté, či sa herecké obsadenie filmu Oppenheimer Christophera Nolana zúčastní na štvrtkovej londýnskej premiére. Matt Damon sa zase na stredajšom podujatí vyjadril, že i keď všetci dúfajú, že sa štrajku podarí zabrániť, mnohí herci potrebujú spravodlivé zmluvy, aby prežili. „Mali by sme chrániť ľudí, ktorí sú tak trochu na okraji,“ povedal pre AP.V roku 2007 stál 100-dňový štrajk scenáristov odvetvie približne dve miliardy dolárov.Tentoraz sú scenáristi v spore s Alianciou filmových a televíznych producentov (AMPTP), ktorá zastupuje veľké štúdiá vrátane Disney a Netflixu, pretože požadujú vyššie platy a väčší podiel zo ziskov z moderného streamovacieho boomu.WGA tiež kritizovala filmové štúdiá za vytváranie takzvanej „zákazkovej ekonomiky“, ktorej cieľom je zmeniť písanie na „slobodné povolanie“.