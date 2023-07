Atmosféru festivalu Grape umocní veľkoformátové vizuálne umenie

13.7.2023 (SITA.sk) -Návštevníci festivalu Grape budú môcť 11. a 12. augusta na trenčianskom letisku zažiť umenie skutočne vo všetkých formách. Tvorcovia zoskupení okolo iniciatívy Biela noc s podporou partnera festivalu, poisťovne Kooperativa, nainštalujú pod holým nebom sedem exponátov vizuálneho umenia, ktoré budú okrem umeleckej výpovede dotvárať celkovú atmosféru tohto jedinečného podujatia."Sme veľmi radi, že sme sa spojili s novým partnerom a silnou značkou ako je poisťovňa Kooperativa. Teší nás, že sme po stretnutiach s príjemnými ľuďmi, ktorí majú radi kultúru, našli spoločnú reč a dohodli sa na spolupráci. Navyše sme našli partnera, ktorý chce podporiť vizuálnu stránku festivalu, čo nás teší dvojnásobne. Spoločne tak posunieme festival opäť o kúsok ďalej a urobíme ho atraktívnejším. Veríme, že Kooperativa Gallery bude jedným z najvýraznejších momentov festivalu", hovorí organizátor Ján Trstenský.Exteriérová expozícia veľkoformátových objektov, inštalácií a projekcií pod spoločným názvom Kooperativa Gallery bude rozmiestnená po celom areáli festivalu. Každý, kto sa rozhodne do diel "ponoriť", si bude môcť vypočuť ich popis prostredníctvom online dostupného audio záznamu. Zážitok pritom dotvoria v pozadí aj skladby interpretov tohto ročníka festivalu Grape. Navyše, pre lepšie pohodlie a výhľad na diela budú pre návštevníkov k dispozícii špeciálne minizóny, o ktoré sa postará partnerská poisťovňa."V súlade s víziou značky priblížiť sa aj mladším cieľovým skupinám sme sa rozhodli podporiť organizáciu festivalu Grape, ktorý považujeme za jedno z najprogresívnejších multižánrových podujatí na Slovensku. Hľadali sme spôsob, ako na festivale ponúknuť niečo, čo by malo pridanú hodnotu," hovorí Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA a pokračuje: "V našej poisťovni dlhodobo podporujeme kultúru na Slovensku, a preto nás zaujal nápad priniesť originálne vizuálne diela priamo tam, kde prichádzajú mladí ľudia za zážitkami a kvalitnými umeleckými produkciami. Našou open-air galériou chceme mladým generáciám ukázať, že aj značka z konzervatívneho prostredia dokáže oceniť sofistikované moderné umenie a zabávať sa spolu s nimi."Festival Grape tento rok ozvláštni trenčianske letisko viacerými objektmi z dielne významného českého tvorcu. Diela zo série Řezavé květy na pomedzí výtvarného umenia a architektúry vznikajú transformáciou použitých industriálnych nádob a autor do ich útrob umiestňuje aj svetlá, vďaka čomu vyniknú najmä v noci. Svoje multimediálne dielo predstaví aj slovenský umelec. Projekčný mapping s takmer meditatívnym charakterom s názvom Litany oživí za hudobného sprievodu polygonálne modelované postavy. Známy umelecvystaví na Grape veľký žiariaci balón so základnou kresbou očí a úst. Sebavýsmešné a neúctivé dielo o umelcovom egu má názov Mega Viki (feciZ nočnej oblohy zostúpi do areálu festivalu The Moon. Monumentálny, až 10-metrový žiariaci objekt pochádza z dielne domáceho zoskupenia umelcovMultimediálny autorprináša neprehliadnuteľný objekt vyfúknutej a zdeformovanej matriošky. Dielo MASHA vzniklo ako reakcia na vojenský konflikt u našich východných susedov. Dielo BÜRO 05 od slovenského fotografa a konceptuálneho umelcapredstaví na festivale inštaláciu vytvorenú zo starých kravát v spolupráci so sieťou second-hand oblečenia. Interpretácia diela prislúcha osobne každému divákovi. Zoznam diel v Kooperativa Gallery ukončuje inštalácia od umelcaBLOCKS x ales vojtasek.Informačný servis