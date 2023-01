Madonna ohlásila turné k 40. výročiu svojej hudobnej kariéry

Americká popová speváčka Madonna pri príležitosti 40. výročia vydania debutového albumu oznámila v utorok svetové turné. TASR informáciu prevzala zo spravodajskej stanice BBC News.





Madonna (64), vlastným menom Madonna Louise Cicconeová, na avizovanom turné predstaví piesne zo svojej celej kariéry - od debutového počinu "Madonna" (1983) po najnovší štúdiový album "Madame X" (2019).Turné s názvom "The Celebration Tour" bude mať celkovo 35 zastávok. Madonnino predchádzajúce turné "Sticky & Sweet Tour" (august 2008 - september 2009) je s tržbami 411 miliónov dolárov najvýnosnejším koncertným turné ženskej interpretky v histórii.Turné sa začne v júli v kanadskom Vancouveri. Speváčka následne zavíta do Londýna, New Yorku, Barcelony, Paríža či Štokholmu. Sériu koncertov Madonna ukončí 1. decembra v holandskom Amsterdame.Oznámenie nového svetového turné prichádza v čase, keď umelkyňa pripravuje filmovú biografiu na základe svojho životného príbehu, všíma si AFP.Minulý rok vyšla kompilácia "Finally Enough Love: 50 Number Ones", ktorá zahŕňa jej celú kariéru a obsahuje tanečné remixy jej najväčších hitov.Dvadsiatka z týchto skladieb sú raritné nahrávky, ktoré sa dočkali svojho prvého oficiálneho vydania.