Herec Paul Hogan, alias Krokodíl Dundee, má 80 rokov

Lightning Ridge/Bratislava 8. októbra (TASR) - Austrálskeho filmového herca Paula Hogana preslávila rola v kultovom filme Krokodíl Dundee, ktorý si z pokladní kín odniesol takmer tretinu z miliardy dolárov. V utorok 8. októbra oslávi herec s IQ 140, ktorého ironický humor kritika prirovnáva k Američanovi Clintovi Eastwoodovi, 80 rokov.Austrália je hercov domov, ktorý miluje.povedal herec na jednej z tlačových konferencií v Sydney.Paul Hogan sa narodil 8. októbra 1939 v austrálskom meste Lightning Ridge. Syn dôstojníka z povolania vyrastal v Sydney a tesne pred maturitou zanechal školu. Zo začiatku vystriedal niekoľko povolaní. Pracoval ako plavčík či odborový predák.Predtým, než sa v 70. rokoch 20. storočia stal slávnym austrálskym komikom, pracoval ako slabo platený robotník na moste Harbor Bridge v Sydney. Zo začiatku svojej kariéry sa producentom javil ako kuriózna postavička. Stalo sa tak vtedy keď sa pred rokmi prihlásil do televíznej šou ako stepujúci vrhač nožov. Pomocou satiry šou zosmiešnil a vydobyl si neobyčajné sympatie u publika. Čoskoro sa etabloval na úspešného komika. V roku 1973 už mal vlastný zábavný televízny program The Paul Hogan Show. Nakrútil aj jeho britskú verziu Hogan in London (1975).Na filmové plátno sa dostal v epizódnych rolách ako napríklad v rodinnej komédii Fatty Finn (1980), či v päťdielnej minisérii ANZAC (1985) o obyčajných Austrálčanoch, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne vo vojenských jednotkách ANZAC (Australia and New Zealand Army Corps). V tom istom roku Hogana krajania zvolili za Austrálčana roka. Okrem iného mu to vynieslo účasť v úspešnej reklamnej kampani, v ktorej oblečený iba v tielku lákal do Austrálie amerických turistov.Celosvetové uznanie Paul Hogan dosiahol v snímke Crocodile Dundee (Krokodíl Dundee, 1986) v réžii Petra Faimana. Predlohou príbehu o Krokodílovi Dundeem bol život austrálskeho zálesáka Rodneyho Ansella, ktorý zahynul v roku 1999 pri prestrelke s políciou neďaleko Darwinu.Prvá časť filmu o ctižiadostivej newyorskej reportérke Sue Charlton a svojráznom lovcovi krokodílov Mickovi, priniesla obom hlavným predstaviteľom obrovskú popularitu. Diváci si doteraz pamätajú Mickove hlášky ako: Cestovná kancelária s názvomaleboPo rokoch Paul Hogan uviedol, že ani netušil, aký bude mať film Krokodíl Dundee úspech.konštatoval filmový drsniak. Americkú herečku Lindu Kozlowskú, ktorú do filmu odporučil Dustin Hoffman, pritom austrálski tvorcovia nechceli do hlavnej postavy obsadiť. Plánovali uprednostniť Austrálčanku. Američanka si ich získala tým, že odmietla konzumovať napodobeniny jedál v buši a odvážne sa pustila do pravýchFilm o lovcovi krokodílov sa dočkal aj ďalšieho pokračovania. O dva roky neskôr bola nakrútená druhá časť Crocodile Dundee 2 (Krokodíl Dundee 2) s pôvodnými hercami Lindou Kozlowskou a Paulom Hoganom. Ten tentokrát v New Yorku bojuje proti juhoamerickým drogovým dílerom. Film režíroval John Cornell a pod scenár sa podpísal samotný Hogan. Tretie pokračovanie v réžii Simona Wincera pochádza z roku 2001 - Crocodile Dundee in Los Angeles (Krokodíl Dundee v Los Angeles).Ďalšie filmy si už nezopakovali úspech prvého. Hogan sa objavil napríklad v snímkach Almost an Angel (Ako anjel, 1990), Flipper (1996) a Floating Away (Dolu vodou, 1998).Paul Hogan sa vrátil na plátna kín v roku 2009 v austrálskej road movie s názvom Charlie & Boots v réžii Deana Murphyho.V roku 2010 herca zadržali v Austrálii. Austrálsky daňový úrad (ATO) ho vinil z využívania súkromných fondov a daňových rajov na to, aby sa vyhol zaplateniu dane 37 miliónov austrálskych dolárov (25,8 milióna eur) z nepriznaných príjmov. Po stretnutí s Hoganom však predstavitelia ATO svoje rozhodnutie stiahli a herec sa mohol vrátiť k rodine do Los Angeles (USA).Hogan pre svoju filmovú partnerku, krehkú blondínku Lindu Kozlowskú, opustil aj manželku, s ktorou mal päť detí. S herečkou sa rozviedol v roku 2014.V januári 2018 sa na internete objavil falošný trailer, ktorý lákal na štvrté pokračovanie filmu o Krokodílovi Dundeem. Potvrdilo sa však, že šlo len o reklamu austrálskej vládnej agentúry Tourism Australia.