Po sto rokoch verejnosť spoznáva príbehy československých legionárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) – Po vzniku prvej Československej republiky (ČSR) boli legionári prednostne prijímaní do štátnych služieb, do úradov, k žandárom či k vojsku, aby tak boli ocenené ich zásluhy na vzniku nového štátu.napísal v obežníku z 5. mája 1919 bratislavský župan Samuel Zoch. Napríklad v Malackách bolo ešte v roku 1933 z 27 legionárov až 26 zamestnancov štátu alebo železníc.Osudy legionárov, Milana Rastislava Štefánika, ale aj ďalších osobností spojených s budovaním prvej ČSR približuje putovná výstava Stáli pri zrode Československa, ktorú pripravil Štátny archív v Bratislave a jeho modranské pracovisko v spolupráci s múzeami a mestami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Po otvorení na pôde Malokarpatského múzea v Pezinku sa presunula do Múzea Michala Tillnera v Malackách, kde si ju návštevníci môžu prezrieť počas októbra. Súbežne s tým bude expozícia až do konca školského roka putovať po školách v pôsobnosti BSK.Príbehy legionárov, ktorí boli v Rusku a vrátili sa späť do vlasti, zaujali aj riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku Martina Hrubalu, kde výstava začala svoju púť 26. septembra. Ako priznal na jej otvorení, práve táto časť ho mimoriadne oslovuje.povedal Hrubala.Ferdinand Písecký (1879 – 1934) sa ako Štefánikov spolupracovník významne podieľal na nábore a formovaní légií. K ich členom patril napríklad Miloslav Prokša (1883 - 1983) z Pezinka, ktorý sa k legionárom pripojil v marci 1918 v Rusku a domov docestoval na lodi z Vladivostoku až v roku 1920. V légiách na území Talianska slúžil aj Pezinčan Imrich Beleš (1893 - 1977) a ďalší hrdinovia z celého regiónu.Československá obec legionárska v okrese Modra, zakladateľom ktorej bol Písecký, mala napríklad 25 členov z Pezinka, 15 členov z Modry a po šesť zo Svätého Jura i z Častej. Legionárske spolky pôsobili aj na Záhorí – v Malackách, Gajaroch, Veľkých Levároch a Záhorskej Vsi.Celkovo bolo na konci prvej svetovej vojny v Rusku, Taliansku, Srbsku a vo Francúzsku asi 100.000 legionárov. Československé légie podliehali Československej národnej rade (ČSNR) a boli de facto armádou budúceho československého štátu. Získali si veľký rešpekt a pre zahraničných partnerov boli silným argumentom pri rokovaniach o vzniku ČSR. Americký historik Kevin McNamara, ktorý o nich napísal knihu Sny veľkého malého národa (Dreams of a Great Small Nation), sa v rozhovore pre Českú televíziu vyjadril: "Keď sa potom hovorilo o vzniku Československa, bol tu jasný dôkaz: Česi a Slováci s vami bojujú a umierajú. Ako by ste im potom teda mohli odoprieť štát?"Atraktívnou súčasťou putovnej výstavy Stáli pri zrode Československa sú aj plagáty a agitačné materiály, ktorými légie získavali nových členov.