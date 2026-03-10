|
Utorok 10.3.2026
Meniny má Branislav, Bruno
Denník - Správy
Union: Pečatenie zubov pomáha deťom vyhnúť sa kazom aj vŕtaniu. Benefit však mnohí rodičia ani lekári nevyužívajú naplno
Union zdravotná poisťovňa upozorňuje, že jedným z najúčinnejších nástrojov prevencie zubného kazu u detí je pečatenie zubov. Mnohí rodičia pritom netušia, že na tento výkon môžu čerpať ...
10.3.2026 (SITA.sk) - Union zdravotná poisťovňa upozorňuje, že jedným z najúčinnejších nástrojov prevencie zubného kazu u detí je pečatenie zubov. Mnohí rodičia pritom netušia, že na tento výkon môžu čerpať finančný benefit.
Pečatenie sa robí krátko po prerezaní prvých trvalých molárov (tzv. "šestiek", okolo 6. roku života) a neskôr aj ďalších trvalých stoličiek. Tie ešte nie sú dostatočne mineralizované, a preto sú náchylnejšie na vznik kazu. Zároveň majú hlboké ryhy a jamky, kde sa ľahko zachytáva povlak. Keďže deti si deti zadné zuby spočiatku čistia menej dôkladne, riziko, že sa pokazia, je veľké.
"Pečatenie je jednoduchý zákrok, ktorý dokáže v mnohých prípadoch predísť prvému kazu aj vŕtaniu," uvádza Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne. Ako ďalej vysvetľuje, zubár alebo dentálna hygienička najskôr dôkladne vyčistí povrch zuba, aby v ryhách nezostal povlak. Potom nanesie špeciálny prípravok, ktorý jemne upraví povrch skloviny, aby ochranný materiál dobre priľnul. Následne sa do ryhiek a jamiek aplikuje tekuté pečatidlo, ktoré sa vytvrdí pomocou modrej lampy – trvá to len niekoľko sekúnd. Celý zákrok je rýchly, bezbolestný a zvyčajne nezaberie viac ako 10 až 15 minút.
Ďalším dôležitým nástrojom prevencie zubného kazu aj ochorení ďasien je dentálna hygiena. Tú vlani absolvovalo viac ako 65-tisíc detských poistencov Unionu, čo je približne 39% zo všetkých detí. Najviac využívaná bola v Prešovskom (14 248) a Košickom kraji (12 459) a najmenej v Trnavskom (3 393) a Banskobystrickom kraji (4 873).
S pribúdajúcim vekom deti čoraz častejšie čerpajú aj ďalšie stomatologické benefity – napríklad ortodontickú liečbu (strojčeky). Výplne zubov sa, naopak, týkajú všetkých vekových skupín.
Union zdôrazňuje, že benefit na zuby pre deti je nastavený tak, aby reagoval na potreby v rôznych obdobiach vývoja chrupu. Poisťovňa ponúka deťom príspevok na zuby až 5-krát ročne po 30 eur. Je možné uplatniť ho na zubné ošetrenie, zubný strojček, dentálnu hygienu a pečatenie zubov. "Zubný kaz je jedným z najčastejších chronických ochorení detí. Profesionálna dentálna hygiena a pečatenie zubov dokážu výrazne znížiť riziko jeho vzniku. Chceme rodičov motivovať, aby benefit využívali pravidelne a nepodceňovali prevenciu. Tá je vždy jednoduchšia a menej stresujúca než následná liečba," uzatvára hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.
Každý rodič si môže vybrať to, čo jeho dieťa práve potrebuje
Union zdôrazňuje, že benefit na zuby pre deti je nastavený tak, aby reagoval na potreby v rôznych obdobiach vývoja chrupu. Poisťovňa ponúka deťom príspevok na zuby až 5-krát ročne po 30 eur. Je možné uplatniť ho na zubné ošetrenie, zubný strojček, dentálnu hygienu a pečatenie zubov. "Zubný kaz je jedným z najčastejších chronických ochorení detí. Profesionálna dentálna hygiena a pečatenie zubov dokážu výrazne znížiť riziko jeho vzniku. Chceme rodičov motivovať, aby benefit využívali pravidelne a nepodceňovali prevenciu. Tá je vždy jednoduchšia a menej stresujúca než následná liečba," uzatvára hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.
